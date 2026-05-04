Torturas, detenciones y abandono, las audiencias de la Corte IDH en Panamá

Este lunes 4 de mayo dio inicio el 189 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en Panamá.

El acto inaugural se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Gobierno en Casco Antiguo y contó con la presencia en la mesa principal del canciller Javier Martínez-Acha, en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola; y el presidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch.

“Esta es la tercera ocasión en que nuestro Tribunal sesiona en territorio panameño. Quiero decir que cada retorno de la Corte reafirma los sólidos lazos que unen el Estado de Panamá con nuestro Tribunal”, destacó Mudrovitsch. “No es casual que este periodo de sesiones de la Corte Interamericana se celebre aquí en el año en que Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico. Aquel Congreso estableció por primera vez en nuestro continente un conjunto de principios que hoy recordamos y reconocemos como pilares del Derecho Internacional contemporáneo. La igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la inviolabilidad de las fronteras y la protección de las personas extranjeras en los territorios de la Confederación”, añadió.

Por su parte, el canciller Martínez-Acha también se pronunció durante el acto de inauguración.

“Hace casi medio siglo esta Corte nació para recordarle al poder sus límites”, declaró el canciller. “No recibimos únicamente a un tribunal, recibimos una conciencia, recibimos un principio, recibimos una convicción irrenunciable que la dignidad humana no admite negociación. Porque cuando la dignidad se negocia, la democracia se debilita y cuando la justicia se posterga, la historia se repite,” concluyó.