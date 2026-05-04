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Torturas, detenciones y abandono, las audiencias de la Corte IDH en Panamá

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Mudrovitsch y el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Mudrovitsch y el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha. Carlos Lemos / EFE
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 05/05/2026 00:00
La Corte Interamericana de Derechos Humanos arranca su período de sesiones ordinarias en Panamá. Se llevarán a cabo audiencias que involucran casos contra Guatemala, Venezuela y Argentina por presuntas violaciones a los derechos humanos

Este lunes 4 de mayo dio inicio el 189 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en Panamá.

El acto inaugural se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Gobierno en Casco Antiguo y contó con la presencia en la mesa principal del canciller Javier Martínez-Acha, en representación del presidente de la República, José Raúl Mulino; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola; y el presidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch.

“Esta es la tercera ocasión en que nuestro Tribunal sesiona en territorio panameño. Quiero decir que cada retorno de la Corte reafirma los sólidos lazos que unen el Estado de Panamá con nuestro Tribunal”, destacó Mudrovitsch. “No es casual que este periodo de sesiones de la Corte Interamericana se celebre aquí en el año en que Panamá conmemora el Bicentenario del Congreso Anfictiónico. Aquel Congreso estableció por primera vez en nuestro continente un conjunto de principios que hoy recordamos y reconocemos como pilares del Derecho Internacional contemporáneo. La igualdad soberana de los Estados, la solución pacífica de las controversias, la inviolabilidad de las fronteras y la protección de las personas extranjeras en los territorios de la Confederación”, añadió.

Por su parte, el canciller Martínez-Acha también se pronunció durante el acto de inauguración.

“Hace casi medio siglo esta Corte nació para recordarle al poder sus límites”, declaró el canciller. “No recibimos únicamente a un tribunal, recibimos una conciencia, recibimos un principio, recibimos una convicción irrenunciable que la dignidad humana no admite negociación. Porque cuando la dignidad se negocia, la democracia se debilita y cuando la justicia se posterga, la historia se repite,” concluyó.

Las audiencias

En Panamá se llevarán a cabo 3 audiencias. La primera será H.O.V.T vs Guatemala; seguida de Chirinos Salamanca y otros vs Venezuela; para terminar con Martino vs Argentina.

Durante estas audiencias se presentarán argumentos, recibirán testimonios y se examinarán pruebas, permitiendo que el Tribunal valore los hechos y determine, posteriormente, la responsabilidad internacional de los Estados y las eventuales medidas de reparación.

El caso H.O.V.T vs Guatemala guarda la relación a la presunta responsabilidad del Estado guatemalteco por presuntas detenciones ilegales y arbitrarias, actos de hostigamiento y malos tratos cometidos en contra de varios sujetos, así como también por los presuntos actos de acoso sexual contra Claudia Torres y el presunto asesinato de H.O.V.T., quien al momento de los hechos tenía 13 años de edad.

Respecto al caso Chirinos Salamanca vs Venezuela, el mismo se refiere a presuntas violaciones a derechos humanos del Estado venezolano en perjuicio de 14 funcionarias y funcionarios de la Policía Municipal de Chacao que se encontraban privadas de libertad.

Se incluyen la detención preventiva arbitraria, así como actos de tortura y otros malos tratos.

El tercer caso, Martino vs Argentina, se refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado argentino por el supuesto abandono y la desatención que habría sufrido la señora Rosa Martino en un instituto geriátrico, donde estuvo internada desde el 26 de noviembre de 2005 hasta el 11 de abril de 2006 a causa de su diagnóstico de “demencia tipo Alzheimer con antecedente dedeterioro cognitivo progresivo”.

Las audiencias se llevarán a cabo hasta el 8 de mayo en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

Además se llevó a cabo un seminario internacional, también en la sede del Parlatino.

Las sesiones de la Corte IDH ocurrirán en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Reunión con diputados

El presidente de la Corte IDH también se reunió el lunes con diputados miembros de la bancada Vamos. A la reunión asistieron, por parte de la bancada independiente, los diputados: Janine Prado, Roberto Zúñiga, Augusto Palacios, Yamireliz Chong, Alexandra Brenes. Durante el diálogo con Mudrovitsch, los parlamentarios profundizaron en la necesidad de robustecer la institucionalidad y garantizar un sistema de justicia transparente como pilares fundamentales de la democracia.

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