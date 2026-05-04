Caso Lili Pink: defensa de los Abadi niega delitos y espera imputación en Colombia

Uno de los puntos centrales planteados por la defensa es la forma en que los empresarios enfrentarían el proceso judicial. El abogado explicó que en Colombia es posible comparecer a audiencias de manera virtual, por lo que sus clientes podrían participar sin necesidad de estar físicamente en un juzgado.'Van a comparecer de la manera más correcta', dijo Cancino, al confirmar que la defensa está preparada para asumir el proceso en esa modalidad. También evitó precisar la ubicación actual de los empresarios, alegando que se trata de información reservada.Sobre versiones que sugerían que los implicados habrían salido del país antes de los operativos, el abogado negó haber confirmado ese dato y sostuvo que, según sus clientes, no tenían conocimiento previo de las diligencias. 'Sabían que había una investigación, pero nada más', señaló.