Patsy Lee en China: ‘Esto tiene que brindar respuestas a la comunidad’

La diputada Patsy Lee, quien encabeza una delegación de siete diputados en la República Popular de China, compartió algunos de los objetivos de su visita y los planes durante su recorrido.

“Esto se debe traducir y debe ir más allá de tomarse fotos o vídeos, sino que esto tiene que brindar respuestas a la comunidad. Tenemos que buscar la manera, ya previamente nosotros identificando las necesidades que nosotros tenemos en nuestro país y puntualmente nuestros circuitos, buscar la manera de llevarlas y que se traduzcan en soluciones reales”, manifestó la diputada en su cuenta de Instagram. “Estamos una delegación de siete diputados, cuatro de las comarcas, por eso es que vamos a hablar el gran tema de la desigualdad”, añadió.

La delegación parlamentaria está conformada por Patsy Lee, Jairo Salazar, Arquesio Arias, Flor Brenes, Gertrudis Rodríguez, Didiano Pinilla y Roberto Archibold. De acuerdo a Lee, la lista inicial era de unos 40 diputados.

“Como ustedes saben, la relación no es muy buena entre Estados Unidos y China y esto ha impactado, lo queramos o no a nuestro país. Nosotros nos mantenemos desde una posición neutral, buscando siempre el beneficio para nuestro país, Panamá”, explicó Lee.

La delegación también visitará las instalaciones de Huawei y la Feria de Cantón.

Mientras tanto, en Panamá hay diputados que se mantienen críticos del viaje.

“Hace poco salió el Índice de Libertad de Prensa y ustedes que están aquí son testigos de que ese país no representa muchas de las transparencias que nosotros hemos tratado de promover”, advirtió el diputado José Pérez Barboni, de Movimiento Otro Camino (MOCA). “Yo he tenido la oportunidad de visitar otros espacios como Taiwán y creo que son la parte antagonista a lo que quizás representa el país donde están los colegas. Pero les deseo un exitoso viaje, que disfruten la comida y la cultura. Les deseo un retorno exitoso y que puedan también aprender las cosas positivas para incorporar en este país”, concluyó.

Por su parte, el diputado Luis Duke, de la Coalición Vamos, recordó que la ejecución de la política exterior le corresponde al Órgano Ejecutivo.

“Sin embargo, todo diputado puede formar parte de un grupo parlamentario con otras naciones para establecer relaciones bilaterales parlamentarias”, apuntó. “Siempre y cuando ese viaje no haya sido pagado con plata del Estado y que no conlleve ningún tipo de condicionamiento de sus votos a futuro ante cualquier decisión importante que el país tenga que tomar, no veo ninguna objeción. De igual manera, nunca esta de más rendir cuentas de lo realizado durante el viaje para aclarar cualquier expectativa”, acotó.

Ambos diputados manifestaron que esperan que los parlamentarios en China aprovechen la coyuntura para alzar su voz sobre el aumento en las detenciones a buques con bandera panameña por parte de China.