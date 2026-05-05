¿En riesgo la tregua? Lo que se sabe del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

La continuidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue en duda en medio de nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz y declaraciones contradictorias de ambos lados. El propio Donald Trump evitó confirmar si la tregua se mantiene vigente, limitándose a decir que no podía responder a esa pregunta.

En un programa de radio, al consultarle al presidente si el alto el fuego con Irán había “terminado” el mandaterio respondió que no podía decírlo. “Si yo respondiera a esa pregunta, dirían que este hombre no es lo suficientemente inteligente como para ser presidente”, dijo.

Según información difundida por CNN, el almirante Bradley Cooper, jefe del Comando Central, aseguró que fuerzas estadounidenses hundieron al menos seis embarcaciones iraníes luego de ataques con misiles de crucero, drones y lanchas rápidas contra buques militares y comerciales protegidos por Washington. Sin embargo, medios estatales iraníes negaron estas afirmaciones.

Aunque Trump sostuvo que los ataques iraníes no provocaron daños significativos, un buque operado por Corea del Sur resultó afectado tras una explosión en el estrecho de Ormuz.

Según reportes citados por CNN, Emiratos Árabes Unidos informó que interceptó 19 misiles y drones lanzados por Irán, en lo que representa el primer ataque contra ese país desde el inicio del alto el fuego.

Además según informó la oficina del presidente de Líbano, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, dijo que no hay alto el fuego en Líbano, “una agresión de Israel-Estados Unidos continua”

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advirtió durante una entrevista para Fox News que cualquier intento de las fuerzas iraníes por atacar embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el Golfo Pérsico tendría consecuencias devastadoras, diciendo que serían “borradas de la faz de la Tierra” .

Según información difundida por la agencia EFE, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este martes que el alto el fuego con Irán sigue vigente, pese a los recientes ataques contra embarcaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz, al considerar que estos incidentes no están fuera del “umbral” para reactivar el conflicto.