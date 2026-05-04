Diputados de Vamos y Corte IDH analizan la ruta para fortalecer la justicia

Mientras se desarrollan estos acercamientos políticos, la Corte IDH se prepara para sesionar hasta el 8 de mayo en la sede del <b><a href="/tag/-/meta/parlatino-parlamento-latinoamericano">Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)</a></b>. Allí se ventilarán casos de alta complejidad jurídica que involucran a naciones como Guatemala, Venezuela y Argentina.Este acercamiento entre el Legislativo y la Corte IDH se produce en un momento simbólico, coincidiendo con el <b><a href="/tag/-/meta/congreso-anfictionico">Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá</a></b>, reforzando la vocación de diálogo y unión regional en torno a la ley.