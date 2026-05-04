Diputados de Vamos y Corte IDH analizan la ruta para fortalecer la justicia

En un encuentro clave para la agenda legislativa y judicial del país, diputados de la bancada Vamos sostuvieron una reunión estratégica con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Rodrigo Mudrovitsch. La cita se dio en el marco del inicio de las sesiones ordinarias del tribunal internacional en territorio panameño.

A la reunión asistieron, por parte de la bancada independiente, los diputados: Janine Prado, Roberto Zúñiga, Augusto Palacios, Yamireliz Chong, Alexandra Brenes. Durante el diálogo con Mudrovitsch, los parlamentarios profundizaron en la necesidad de robustecer la institucionalidad y garantizar un sistema de justicia transparente como pilares fundamentales de la democracia.

El intercambio técnico permitió a los legisladores conocer de cerca las herramientas de supervisión que ofrece el sistema interamericano para asegurar el cumplimiento de las garantías fundamentales.