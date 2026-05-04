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Diputados de Vamos y Corte IDH analizan la ruta para fortalecer la justicia

Diputados de Vamos con presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Mudrovitsch.
Diputados de Vamos con presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Mudrovitsch. Cedida
Por
Mileika Lasso
  • 04/05/2026 18:10
La bancada Vamos y Rodrigo Mudrovitsch, presidente de la Corte IDH, se reúnen en Panamá para abordar la institucionalidad y la protección de los derechos

En un encuentro clave para la agenda legislativa y judicial del país, diputados de la bancada Vamos sostuvieron una reunión estratégica con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Rodrigo Mudrovitsch. La cita se dio en el marco del inicio de las sesiones ordinarias del tribunal internacional en territorio panameño.

A la reunión asistieron, por parte de la bancada independiente, los diputados: Janine Prado, Roberto Zúñiga, Augusto Palacios, Yamireliz Chong, Alexandra Brenes. Durante el diálogo con Mudrovitsch, los parlamentarios profundizaron en la necesidad de robustecer la institucionalidad y garantizar un sistema de justicia transparente como pilares fundamentales de la democracia.

El intercambio técnico permitió a los legisladores conocer de cerca las herramientas de supervisión que ofrece el sistema interamericano para asegurar el cumplimiento de las garantías fundamentales.

El rol del sistema interamericano en la región

Los diputados de la bancada destacaron que la intervención y el acompañamiento de organismos como la Corte IDH son esenciales para el desarrollo democrático de Panamá. Según los representantes, estas instancias internacionales no solo actúan como tribunales, sino como entes de seguimiento que fortalecen la confianza ciudadana en sus propias instituciones.

La reunión coincide con la inauguración del 189 periodo ordinario de sesiones de la Corte, evento que eleva a Panamá como sede del debate jurídico continental. Los parlamentarios coincidieron en que la presencia de figuras como Mudrovitsch subraya la responsabilidad de la Asamblea Nacional en legislar bajo estándares internacionales de protección humana.

Contexto regional y sesiones en el Parlatino

Mientras se desarrollan estos acercamientos políticos, la Corte IDH se prepara para sesionar hasta el 8 de mayo en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Allí se ventilarán casos de alta complejidad jurídica que involucran a naciones como Guatemala, Venezuela y Argentina.

Este acercamiento entre el Legislativo y la Corte IDH se produce en un momento simbólico, coincidiendo con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, reforzando la vocación de diálogo y unión regional en torno a la ley.

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