Inician sesiones de la Corte IDH en Panamá

Este lunes 4 de mayo dio inicio el 189 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en Panamá.El acto inaugural se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Gobierno en Casco Antiguo y contó con la presencia de altos funcionarios como el canciller <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a> y el presidente de la Asamblea Nacional,<a href="/tag/-/meta/jorge-herrera"> Jorge Herrera </a>y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, <a href="/tag/-/meta/maria-cristina-chen-stanziola">María Cristina Chen Stanziola.</a><b>En Panamá se llevarán a cabo 3 audiencias</b>. La primera será <b>H.O.V.T vs Guatemala</b>; seguida de <b>Chirinos Salamanca y otros vs Venezuela; </b>para terminar con<b> Martino vs Argentina.</b>Las audiencias se llevarán a cabo <b>hasta el 8 de mayo en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino)</b>.Además se llevará a cabo un seminario internacional, también en la sede del Parlatino.Las sesiones de la Corte IDH ocurrirán en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.