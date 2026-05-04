Inician sesiones de la Corte IDH en Panamá

Este lunes 4 de mayo dio inicio el 189 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en Panamá.

El acto inaugural se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Gobierno en Casco Antiguo y contó con la presencia de altos funcionarios como el canciller Javier Martínez-Acha y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Chen Stanziola.

En Panamá se llevarán a cabo 3 audiencias. La primera será H.O.V.T vs Guatemala; seguida de Chirinos Salamanca y otros vs Venezuela; para terminar con Martino vs Argentina.

Las audiencias se llevarán a cabo hasta el 8 de mayo en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

Además se llevará a cabo un seminario internacional, también en la sede del Parlatino.

Las sesiones de la Corte IDH ocurrirán en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.