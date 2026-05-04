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Redacción La Estrella de Panamá
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Redacción La Estrella de Panamá
periodistas@laestrella.com.pa
04/05/2026 05:44
Política
EN VIVO
Panamá hoy de ‘Radio Panamá’ de este lunes 4 de mayo
Radio Panamá
Donde está la información, allí está ‘Panamá Hoy’, de ‘Radio Panamá’, aliado estratégico de ‘La Estrella de Panamá’, Este espacio noticioso comienza este 4 de mayo una nueva etapa con sus presentadores Leonardo Grinspan, Judy Meana y Jorge Mariscal.
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