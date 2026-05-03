‘Con la embajadora que no amenaza’: el guiño de Jairo Salazar a China

El diputado panameño Jairo Salazar generó comentarios en redes sociales al publicar una fotografía junto a la embajadora de la República Popular China en Panamá, bajo la frase: <i><b>'Con la mejor embajadora, la que no amenaza'.</b></i>El mensaje se enmarca en la gira internacional que realiza Salazar junto a otros diputados panameños invitados a China, enfocada en temas de desarrollo y desigualdad. La publicación fue interpretada como un gesto de respaldo a la diplomacia china y una crítica implícita a otras potencias, en un contexto donde Panamá busca fortalecer sus vínculos internacionales y atraer cooperación para proyectos de desarrollo.