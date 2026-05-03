‘Con la embajadora que no amenaza’: el guiño de Jairo Salazar a China

La publicación fue interpretada como un gesto de respaldo a la diplomacia china y una crítica implícita a otras potencias, en un contexto donde Panamá busca fortalecer sus vínculos internacionales y atraer cooperación para proyectos de desarrollo.

El mensaje se enmarca en la gira internacional que realiza Salazar junto a otros diputados panameños invitados a China, enfocada en temas de desarrollo y desigualdad.

El diputado panameño Jairo Salazar generó comentarios en redes sociales al publicar una fotografía junto a la embajadora de la República Popular China en Panamá, bajo la frase: “Con la mejor embajadora, la que no amenaza”.

La visita de los diputados a China incluye reuniones con autoridades y recorridos por proyectos de infraestructura y desarrollo social, con el objetivo de explorar experiencias que puedan aplicarse en Panamá.

El comentario de Salazar refleja la importancia que algunos sectores políticos atribuyen a la relación con China, país que se ha consolidado como uno de los principales socios comerciales del istmo.

En este contexto, el viaje de los diputados a China cobra relevancia política, al representar un acercamiento directo con el principal socio diplomático del país en Asia.

Aunque se ha informado que la agenda estará centrada en temas de desarrollo y desigualdad, hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos de las reuniones o actividades que sostendrán durante su estadía.

La gira también se produce en un momento en el que Panamá busca fortalecer sus relaciones internacionales y posicionarse estratégicamente en un escenario global cada vez más influenciado por la competencia entre potencias.

Por ahora, la atención se centra en los resultados de esta visita y en si generará nuevas reacciones dentro del escenario político nacional, especialmente tras las polémicas recientes en torno a la actuación internacional de los diputados.