Las 5 noticias que debes leer hoy | 3 de mayo

Viaje a China reaviva debate diplomático

Un grupo de diputados panameños viajó a China en medio de tensiones por anteriores visitas a Taiwán, lo que ha reabierto el debate sobre la coherencia de la política exterior del país.

La gira ocurre en un contexto sensible, ya que Panamá reconoce a China desde 2017 y el Ejecutivo ha reiterado que las relaciones internacionales son de su exclusiva competencia.

Contraloría sufre nuevo ataque en Instagram

La cuenta oficial de la Contraloría fue vulnerada nuevamente, provocando la eliminación total de sus publicaciones.

La entidad activó protocolos de seguridad, advirtió que cualquier contenido difundido durante el incidente no es oficial y aseguró que reforzará sus sistemas para evitar futuros ataques.

Escándalo sacude el fútbol panameño

El partido entre Sporting y Alianza desató denuncias por presunto amaño, luego de una jugada que generó sospechas y reacciones dentro del propio equipo.

El caso está bajo investigación y vuelve a poner en duda la integridad del fútbol nacional, en un contexto donde ya han existido antecedentes similares.

Retiro de visas revive tensiones geopolíticas

La cancelación de visas a directivos del medio “La Nación” en Costa Rica ha generado controversia, en medio de especulaciones sobre su relación con disputas tecnológicas y de ciberseguridad.

La falta de explicaciones oficiales ha intensificado el debate sobre transparencia y presiones internacionales.

Rechazo regional a amenazas contra Cuba

Gobiernos latinoamericanos reaccionaron con firmeza ante declaraciones de Donald Trump sobre posibles acciones contra Cuba, advirtiendo que una intervención pondría en riesgo la estabilidad regional.

Las tensiones se dan en un escenario de sanciones y retórica cada vez más agresiva desde Washington.