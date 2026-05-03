Viaje de diputados panameños a China reaviva debate sobre política exterior y Taiwán

Un grupo de siete diputados de la Asamblea Nacional viajó hacia China este fin de semana como parte de una gira internacional enfocada en temas de desarrollo y desigualdad, en un contexto marcado por recientes tensiones diplomáticas y antecedentes de viajes legislativos a Taiwán.

La delegación está integrada por los diputados Patsy Lee (Partido Popular), Jairo “Bolota” Salazar (PRD), Arquesio Arias (PRD), Gertrudis Rodríguez (Cambio Democrático), Didiano Pinilla (Cambio Democrático), Roberto Archibold (Panameñista) y Flor Brenes (PRD).

Los diputados, que forman parte de un grupo de amistad interparlamentaria con China, fueron despedidos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyan. Se espera que arriben a territorio chino este domingo 3 de mayo.

La visita ocurre meses después de que delegaciones de diputados panameños viajaran a Taiwán, generando controversia tanto a nivel político interno como en el ámbito diplomático.

Antecedente: viajes a Taiwán y tensiones diplomáticas

La primera delegación, en noviembre de 2025, estuvo integrada por Manuel Cohen, Eduardo Gaitán, Ernesto Cedeño, Betserai Richards, Jhonathan Vega, Julio De la Guardia, Ronald De Gracia y Yamireliz Chong.

Posteriormente, en enero de 2026, una segunda delegación viajó nuevamente a la isla, encabezada por José Pérez Barboni e integrada por varios de los mismos diputados.

Estas visitas fueron cuestionadas debido a que Panamá no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán desde 2017, cuando estableció vínculos oficiales con la República Popular China.

El tema escaló a nivel institucional, luego de que el Ejecutivo reiterara que la política exterior es competencia exclusiva del presidente de la República, marcando distancia de las iniciativas individuales de los legisladores.

Incluso, se generaron roces diplomáticos cuando la representación china en Panamá manifestó su rechazo a estos acercamientos, en medio de la política de “Una sola China”, que reconoce a Taiwán como parte de su territorio.

Algunos diputados defendieron esos viajes argumentando que fueron de carácter informativo y financiados por Taiwán, sin uso de fondos públicos, y orientados a fortalecer vínculos comerciales y académicos.

El trasfondo geopolítico: China vs. Taiwán

El contexto internacional añade sensibilidad a este tipo de visitas. China considera a Taiwán como una provincia rebelde, mientras que la isla se gobierna de forma autónoma, con sistema político, elecciones y estructura estatal propia.

Esta disputa, que se remonta a más de siete décadas, es uno de los principales focos de tensión geopolítica global. Beijing exige a los países con los que mantiene relaciones diplomáticas que no reconozcan a Taiwán como Estado ni sostengan vínculos oficiales.

Panamá, tras romper relaciones con Taiwán en 2017, se alineó con esta política, lo que convierte cualquier acercamiento político o institucional con la isla en un tema delicado.

Nueva gira hacia China

En este contexto, el viaje de los diputados a China cobra relevancia política, al representar un acercamiento directo con el principal socio diplomático del país en Asia.

Aunque se ha informado que la agenda estará centrada en temas de desarrollo y desigualdad, hasta el momento no se han dado a conocer detalles específicos de las reuniones o actividades que sostendrán durante su estadía.

La gira también se produce en un momento en el que Panamá busca fortalecer sus relaciones internacionales y posicionarse estratégicamente en un escenario global cada vez más influenciado por la competencia entre potencias.

Por ahora, la atención se centra en los resultados de esta visita y en si generará nuevas reacciones dentro del escenario político nacional, especialmente tras las polémicas recientes en torno a la actuación internacional de los diputados.