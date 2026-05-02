Marisa Caichiolo: “Es de suma importancia que las convocatorias sean absolutamente transparentes”

Marisa Caichiolo y Dermis León son las curadoras de “Inter-reality”, el proyecto artístico del chileno Norton Maza, que representa a Chile en la 61.ª Bienal de Arte de Venecia, a punto de inaugurarse este 9 de mayo. A ambas las conozco personalmente. Caichiolo, radicada en Los Ángeles, es artista y una de las curadoras argentinas más reputadas a nivel internacional. Con ella tuve el privilegio de exponer obra mía hace unos años en PHotoEspaña, en Madrid. En cuanto a la estupenda escritora y curadora cubana Dermis León, reside entre Berlín y Santiago de Chile. En la década de 1990 trabajó en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica junto a su legendaria directora Virginia Pérez-Ratton, donde fue la curadora de mi primera exposición internacional. Caichiolo y León, junto a Maza, armaron una propuesta multidisciplinaria para el pabellón chileno en la Bienal de Venecia tras haber participado en la convocatoria oficial organizada por el Estado chileno. Convocatoria caracterizada por una sólida trayectoria de años de profesionalismo y transparencia. “El Visitante” entrevistó a Caichiolo sobre el proceso de selección y la obra participante.

¿Cómo se manejó la convocatoria para el Pabellón de Chile en la Bienal de Venecia?

El proceso fue muy transparente. Ya había trabajado con Norton Maza en diferentes proyectos y países. En 2016, Norton participó en el pabellón latinoamericano de la Bienal de Marruecos, de la que fui la curadora y que sigo apoyando. También curé una muestra individual de su obra en el MUSA de Guadalajara, México, y me encargué de un proyecto curatorial para el “Pacific Standard Time, LA/LA”, impulsado por la Fundación Getty. En otras palabras, trabajamos muy de cerca en la última década. Con Norton había presentado ya otra propuesta para el pabellón chileno y quedamos preseleccionados, pero no llegamos al final. Para esta segunda vuelta conformamos un equipo de trabajo que incluye la cocuraduría de Dermis León, quien estudia para obtener un doctorado en Santiago. Yo trabajo desde Los Ángeles y viajé a Chile las veces que fueron necesarias. Enviamos la propuesta a la convocatoria abierta que hizo el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio de Chile. Recibimos la carta de preselección preparada por el jurado y más adelante logramos entrar a la selección final. Se trató de un jurado muy diverso y con una mirada decididamente internacional: el brasileño Raphael Fonseca, curador de Arte Moderno y Contemporáneo en el Denver Art Museum; Victoria Noorthoon, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Jorge Macchi, el reconocido artista argentino; Eduardo Feuerhake, director del Museo de Arte Moderno de Chiloé, en la ciudad de Castro, Chile; Andrea Pacheco González, curadora del Pabellón de Chile en la pasada edición de la Bienal de Venecia; Voluspa Jarpa, la artista visual chilena que representó al país en la 58.ª Bienal de Venecia; y Sergio Pardo, director del Programa Arte Público del Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad de Nueva York. Cuando recibimos la carta de preselección, todo el equipo se preparó bajo la coordinación que representaba al artista Norton Maza. Dermis y yo como equipo curatorial, Matías Ulibarri como arquitecto y Beatrice de Girolamo en la parte de diseño gráfico. A lo largo del proceso se fueron incorporando más profesionales en el área de producción. De más está decir que creo firmemente en este riguroso proceso de selección. La defensa final del proyecto debía ser precisa y contundente porque el tiempo que se nos proporcionó fue de apenas treinta y cinco minutos. Cada miembro del equipo se preparó desde su práctica. En el caso de las curadoras, presentamos un concepto dividido en dos: en la primera parte hablamos específicamente de la obra “Inter-Reality” y, en segunda instancia, articulamos el proyecto desde el concepto curatorial concebido para esta edición de la Bienal de Venecia, incluyendo los cambios que sufrió el evento a partir de la muerte inesperada de Koyo Kouoh, la curadora general, en 2025. También discutimos la viabilidad del proyecto. Norton Maza hizo hincapié en la parte estructural, en su dinamismo, en la viabilidad de producir parte de la obra en Chile y la otra en Italia, y en cómo se podía articular de la mejor manera posible, no solo en el aspecto estructural, sino en la preproducción, producción y posproducción antes de la apertura.

La página web de la convocatoria del Pabellón de Chile es un claro ejemplo de transparencia. Incluye el acta de selección del proyecto ganador y la lista de los preseleccionados. También incluye la lista de los que no fueron preseleccionados y el acta redactada por el jurado.

Así es. Es de suma importancia que las convocatorias sean absolutamente transparentes. Para ello deben incluirse jueces internacionales. Expertos que aporten su mirada personal y profesional sobre la puesta en escena de la obra; sobre cómo se defiende el proyecto, su viabilidad y los aspectos conceptuales y visuales en torno a las maneras como se representa a un país determinado en otro continente y en el escenario mundial. En el caso chileno, sin duda se trató de un ejercicio muy transparente. Diría que impecable. Me dio mucha satisfacción formar parte del proceso y su resolución. El jurado entero, con quien nos tuvimos que reunir, nos hizo un montón de preguntas inquisitivas tras nuestra defensa del proyecto. La segunda etapa, ya en la etapa final del concurso, fue más concreta en términos de producción. Hubo cosas que fueron cambiando y modificándose. Nuevos elementos, nuevas contrapartes, más colaboradores, más roles...

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