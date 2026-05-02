Marisa Caichiolo: “Es de suma importancia que las convocatorias sean absolutamente transparentes”

Así es. Es de suma importancia que las convocatorias sean absolutamente transparentes. Para ello deben incluirse jueces internacionales. Expertos que aporten su mirada personal y profesional sobre la puesta en escena de la obra; sobre cómo se defiende el proyecto, su viabilidad y los aspectos conceptuales y visuales en torno a las maneras como se representa a un país determinado en otro continente y en el escenario mundial.En el caso chileno, sin duda se trató de un ejercicio muy transparente. Diría que impecable. Me dio mucha satisfacción formar parte del proceso y su resolución. El jurado entero, con quien nos tuvimos que reunir, nos hizo un montón de preguntas inquisitivas tras nuestra defensa del proyecto. La segunda etapa, ya en la etapa final del concurso, fue más concreta en términos de producción. Hubo cosas que fueron cambiando y modificándose. Nuevos elementos, nuevas contrapartes, más colaboradores, más roles...