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La Contraloría sufre otro ataque en su cuenta de Instagram

La Contraloría ofreció disculpas y aseguró que reforzará medidas de seguridad para evitar nuevos ataques.
La Contraloría ofreció disculpas y aseguró que reforzará medidas de seguridad para evitar nuevos ataques. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 03/05/2026 13:32
El incidente ocurrió la mañana del 3 de mayo y está bajo investigación para determinar su alcance

La Contraloría General de la República informó que su cuenta oficial en Instagram fue vulnerada la mañana de este 3 de mayo de 2026, lo que provocó la eliminación de todas las publicaciones del perfil institucional.

Según el comunicado oficial, el incidente fue detectado en horas de la mañana y de inmediato el equipo de informática activó los protocolos de seguridad para recuperar el acceso y determinar el alcance del ataque.

La entidad advirtió a la ciudadanía que cualquier publicación o mensaje difundido durante el periodo de vulneración no corresponde a información oficial ni autorizada, por lo que pidió ignorar cualquier contenido que haya podido circular desde la cuenta comprometida.

La institución ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados y reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información pública. Asimismo, aseguró que se adoptan medidas técnicas y administrativas para restablecer plenamente sus canales oficiales y prevenir incidentes similares en el futuro.

El equipo técnico continúa trabajando para recuperar el control total del perfil institucional y esclarecer lo ocurrido.

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