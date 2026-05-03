La Contraloría sufre otro ataque en su cuenta de Instagram

La <b><a href="/tag/-/meta/cgrp-contraloria-general-de-la-republica-de-panama">Contraloría General de la República</a></b> informó que<b> su cuenta oficial en Instagram fue vulnerada la mañana de este 3 de mayo de 2026</b>, lo que provocó la <b>eliminación de todas las publicaciones del perfil institucional</b>.Según el comunicado oficial, <b>el incidente fue detectado en horas de la mañana y de inmediato el equipo de informática activó los protocolos de seguridad</b> para recuperar el acceso y determinar el alcance del ataque.La entidad advirtió a la ciudadanía que <b>cualquier publicación o mensaje difundido durante el periodo de vulneración no corresponde a información oficial ni autorizada</b>, por lo que pidió ignorar cualquier contenido que haya podido circular desde la cuenta comprometida.La institución ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados y reiteró su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información pública. Asimismo, aseguró que se adoptan medidas técnicas y administrativas para restablecer plenamente sus canales oficiales y prevenir incidentes similares en el futuro.El equipo técnico continúa trabajando para recuperar el control total del perfil institucional y esclarecer lo ocurrido.