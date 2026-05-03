Cierran el Mercado de Mariscos y San Felipe Neri por trabajos de fumigación

En el caso del Mercado de Mariscos, los minoristas atenderán de 5:00 a.m. a 5:00 p.m., los mayoristas de 1:00 a.m. a 10:00 a.m., y los restaurantes de 10:00 a.m. a 11:30 p.m.Por su parte, el Mercado San Felipe Neri operará de 5:00 a.m. a 4:00 p.m. en todas sus secciones de alimentos, mientras que las fondas funcionarán de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.La Alcaldía recomendó a la población tomar previsiones ante este cierre temporal y reiteró que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener los estándares de salubridad en los principales mercados de la ciudad.