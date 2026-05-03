Cierran el Mercado de Mariscos y San Felipe Neri por trabajos de fumigación

Los emblemáticos centros de abasto de la ciudad, el Mercado de Mariscos y el Mercado San Felipe Neri, permanecerán cerrados temporalmente debido a trabajos de limpieza profunda y fumigación.

La medida, informada por la Alcaldía de Panamá, se aplicará durante este lunes 4 de mayo, como parte de las acciones para garantizar condiciones sanitarias adecuadas en ambos espacios.

Durante la jornada de cierre se realizarán labores integrales de desinfección, mantenimiento y control de plagas, en instalaciones que diariamente reciben a cientos de comerciantes y consumidores.

Las autoridades detallaron que ambos mercados reanudarán la atención al público el martes 5 de mayo en sus horarios regulares.