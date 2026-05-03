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Cierran el Mercado de Mariscos y San Felipe Neri por trabajos de fumigación

Durante la jornada de cierre se realizarán labores integrales de desinfección, mantenimiento y control de plagas.
Durante la jornada de cierre se realizarán labores integrales de desinfección, mantenimiento y control de plagas. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
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Laura Chang
  • 03/05/2026 13:25
La Alcaldía recomendó a la población tomar previsiones ante este cierre temporal y reiteró que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener los estándares de salubridad en los principales mercados de la ciudad

Los emblemáticos centros de abasto de la ciudad, el Mercado de Mariscos y el Mercado San Felipe Neri, permanecerán cerrados temporalmente debido a trabajos de limpieza profunda y fumigación.

La medida, informada por la Alcaldía de Panamá, se aplicará durante este lunes 4 de mayo, como parte de las acciones para garantizar condiciones sanitarias adecuadas en ambos espacios.

Durante la jornada de cierre se realizarán labores integrales de desinfección, mantenimiento y control de plagas, en instalaciones que diariamente reciben a cientos de comerciantes y consumidores.

Las autoridades detallaron que ambos mercados reanudarán la atención al público el martes 5 de mayo en sus horarios regulares.

Por sus precios accesibles, el Mercado de Marisco se vuelve referencia de compras.-
Por sus precios accesibles, el Mercado de Marisco se vuelve referencia de compras.- Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

En el caso del Mercado de Mariscos, los minoristas atenderán de 5:00 a.m. a 5:00 p.m., los mayoristas de 1:00 a.m. a 10:00 a.m., y los restaurantes de 10:00 a.m. a 11:30 p.m.

Por su parte, el Mercado San Felipe Neri operará de 5:00 a.m. a 4:00 p.m. en todas sus secciones de alimentos, mientras que las fondas funcionarán de 5:00 a.m. a 2:00 p.m.

La Alcaldía recomendó a la población tomar previsiones ante este cierre temporal y reiteró que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener los estándares de salubridad en los principales mercados de la ciudad.

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