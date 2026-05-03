Gobiernos latinoamericanos repudian amenazas de Trump contra La Habana

Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en Cuba han generado una rápida ola de reacciones en América Latina y el Caribe, donde líderes políticos y organismos regionales advirtieron sobre los riesgos de una escalada que podría comprometer la estabilidad del hemisferio.

Las tensiones se producen en medio de una crisis bilateral creciente marcada por sanciones, presiones económicas y advertencias de Washington sobre el futuro político de la isla.

En días recientes, Trump llegó a afirmar que Estados Unidos podría “tomar el control” de Cuba tras finalizar otras operaciones militares, lo que fue interpretado por La Habana como una amenaza directa a su soberanía.

Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde Colombia. El presidente Gustavo Petro rechazó cualquier posibilidad de acción militar contra la isla y defendió el principio de la no intervención.

El mandatario afirmó que no está de acuerdo con una agresión militar contra Cuba porque ello equivaldría a una agresión contra toda América Latina. Recordó además que el Caribe ha sido declarado zona de paz y subrayó que la soberanía de la isla debe ser respetada.

Petro insistió en que el continente debe consolidarse como un espacio de libertad y no de invasiones, y reivindicó el derecho de los pueblos latinoamericanos a decidir su propio destino sin imposiciones externas.

Cuba denuncia una amenaza “sin precedentes”

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel elevó el tono al advertir que Washington ha llevado sus amenazas a un nivel “peligroso y sin precedentes”.

El mandatario cubano llamó a la comunidad internacional y al propio pueblo estadounidense a evaluar si se permitirá lo que calificó como un acto criminal impulsado por intereses de grupos influyentes. Aseguró que la isla no cederá ante presiones externas y que defenderá su soberanía en todo su territorio.

ALBA pide a la comunidad internacional oponerse al uso de la fuerza

El rechazo también fue expresado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que emitió un comunicado de condena a la escalada de declaraciones de Washington.

El organismo regional expresó su “profunda preocupación” por la amenaza del uso de la fuerza contra Cuba.

En su pronunciamiento, la alianza exhortó al gobierno estadounidense a privilegiar el diálogo respetuoso sin amenazas ni condicionamientos, en apego a la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, reiteró su intención de contribuir a preservar América Latina y el Caribe como una zona de paz, destacando que el diálogo y la convivencia civilizada deben ser la única vía para resolver diferencias entre naciones.