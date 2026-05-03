Emiratos Árabes normaliza vuelos tras tensiones con Irán, EE. UU. e Israel

La Autoridad General de Aviación Civil anunció este sábado la reanudación total del tráfico aéreo en Emiratos Árabes Unidos, tras levantar todas las restricciones impuestas a raíz del conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La medida marca el regreso a la normalidad del espacio aéreo emiratí, que permanecía bajo estrictas limitaciones desde los primeros ataques con drones iraníes y las posteriores represalias en la región.

Las restricciones habían impactado especialmente a ciudades clave como Dubái y Abú Dhabi, cuyo peso estratégico en el turismo y el transporte aéreo las convirtió en puntos sensibles durante la crisis.

Según informó la agencia estatal WAM, la reapertura se adoptó tras una “evaluación integral” de las condiciones operativas y de seguridad, realizada en coordinación con autoridades nacionales.

El organismo aseguró que continuará la monitorización en tiempo real para garantizar los más altos niveles de seguridad aérea.

Las limitaciones fueron aplicadas después de los ataques con drones del 28 de febrero dirigidos al Aeropuerto Internacional de Dubái y al Aeropuerto Internacional Zayed de Abú Dhabi.

Aunque posteriormente se permitió la reanudación parcial de vuelos para evacuar pasajeros varados, la operación aérea regular se mantuvo restringida hasta el anuncio actual. De acuerdo con reportes de Reuters, no se registran ataques contra aeronaves desde el 8 de abril.

La decisión está vinculada al establecimiento de una tregua regional que ha permitido la recuperación progresiva del sector aéreo en el Golfo. Tras la entrada en vigor del alto el fuego, países como Bahréin, Irak, Kuwait y Siria también anunciaron el levantamiento de restricciones aéreas por motivos de seguridad.

Durante una visita oficial al aeropuerto de Dubái en abril, el príncipe heredero Hamdan bin Mohammed destacó la resiliencia del sector aeronáutico local y la capacidad del país para mantener operaciones seguras en un entorno cambiante.

La normalización del tránsito aéreo supone un impulso clave para la recuperación del turismo y los negocios, pilares fundamentales de la economía emiratí, tras semanas de incertidumbre para viajeros, aerolíneas y el sector empresarial.