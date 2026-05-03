Ganaderos y agricultores de Azuero reciben más de $161 mil en préstamos del BDA

El<b><a href="/tag/-/meta/bda-banco-de-desarrollo-agropecuario"> Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)</a></b> <b>entregó cheques por un total de $161.497 a pequeños productores de la región de <a href="/tag/-/meta/azuero">Azuero</a></b>, con el objetivo de fortalecer la producción ganadera y los cultivos de ñame y maíz mecanizado.Los beneficiarios pertenecen a las provincias de Herrera y Los Santos, donde desarrollarán proyectos en comunidades de escasos recursos como<b> El Chumical de Las Minas, Menchaca de Ocú, Las Matas de Las Minas, Los Cerritos de Los Pozos y Llano Grande de Ocú.</b><b>Impulso a la ganadería y la agricultura</b><br />En Herrera, los ganaderos <b>recibirán financiamiento para mejorar hatos de bovino de cría en El Pedregosito</b>, así como proyectos de bovino de ceba en Pesé, Los Pozos y Portobelillo de Parita.En la provincia de Los Santos, los créditos alcanzan <b>$52.396 para tres pequeños productores</b>, mientras que en Herrera suman <b>$109,100 para ocho proyectos agropecuarios</b>.<b>Entrega en la Feria Internacional de Azuero</b>Los cheques fueron entregados por el gerente general del banco, <b>Francisco Mejía</b>, durante la Feria Internacional de Azuero, donde la entidad mantiene un stand para ofrecer asesoramiento técnico y financiero a los productores.<b>El evento contó además con la participación del diputado Carlos ‘Tito’ Afú y del director de Presupuesto de la Nación del <a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a>, Aurelio Mejía</b>, y se realizaron charlas técnicas sobre financiamiento de proyectos agropecuarios.<b>Apoyo a la seguridad alimentaria</b>El banco destacó que estos financiamientos forman parte de su proceso de transformación institucional, alineado con las directrices del presidente José Raúl Mulino, orientado a reforzar el apoyo a micro y pequeños productores y contribuir a la seguridad alimentaria del país.