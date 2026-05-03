Ganaderos y agricultores de Azuero reciben más de $161 mil en préstamos del BDA

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) entregó cheques por un total de $161.497 a pequeños productores de la región de Azuero, con el objetivo de fortalecer la producción ganadera y los cultivos de ñame y maíz mecanizado.

Los beneficiarios pertenecen a las provincias de Herrera y Los Santos, donde desarrollarán proyectos en comunidades de escasos recursos como El Chumical de Las Minas, Menchaca de Ocú, Las Matas de Las Minas, Los Cerritos de Los Pozos y Llano Grande de Ocú.

Impulso a la ganadería y la agricultura

En Herrera, los ganaderos recibirán financiamiento para mejorar hatos de bovino de cría en El Pedregosito, así como proyectos de bovino de ceba en Pesé, Los Pozos y Portobelillo de Parita.

En la provincia de Los Santos, los créditos alcanzan $52.396 para tres pequeños productores, mientras que en Herrera suman $109,100 para ocho proyectos agropecuarios.

Entrega en la Feria Internacional de Azuero

Los cheques fueron entregados por el gerente general del banco, Francisco Mejía, durante la Feria Internacional de Azuero, donde la entidad mantiene un stand para ofrecer asesoramiento técnico y financiero a los productores.

El evento contó además con la participación del diputado Carlos ‘Tito’ Afú y del director de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Aurelio Mejía, y se realizaron charlas técnicas sobre financiamiento de proyectos agropecuarios.

Apoyo a la seguridad alimentaria

El banco destacó que estos financiamientos forman parte de su proceso de transformación institucional, alineado con las directrices del presidente José Raúl Mulino, orientado a reforzar el apoyo a micro y pequeños productores y contribuir a la seguridad alimentaria del país.