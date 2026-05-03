Marco Rubio viajará al Vaticano para reunirse con el papa este jueves

El secretario de Estado de Estados Unidos, <b><a href="/tag/-/meta/marco-rubio">Marco Rubio</a></b>, sostendrá este próximo jueves un encuentro con el <b><a href="/tag/-/meta/papa-leon-xiv">papa León XIV</a></b> en Italia, según informó la agencia <b>Reuters</b>.De concretarse, <b>se trataría del primer encuentro presencial conocido entre el pontífice y un alto funcionario del gabinete estadounidense en casi un año</b>, en un contexto internacional marcado por múltiples tensiones diplomáticas y conflictos.El encuentro podría marcar un nuevo acercamiento entre Washington y el Vaticano en temas de agenda global, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre los asuntos que serán abordados.