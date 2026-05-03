  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Marco Rubio viajará al Vaticano para reunirse con el papa este jueves

La cita busca reactivar el diálogo entre Estados Unidos y la Santa Sede tras meses sin reuniones.
La cita busca reactivar el diálogo entre Estados Unidos y la Santa Sede tras meses sin reuniones. Redes sociales
Por
Adriana Berna
  • 03/05/2026 14:59
La reunión marca un nuevo contacto diplomático de alto nivel entre Washington y el Vaticano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostendrá este próximo jueves un encuentro con el papa León XIV en Italia, según informó la agencia Reuters.

De concretarse, se trataría del primer encuentro presencial conocido entre el pontífice y un alto funcionario del gabinete estadounidense en casi un año, en un contexto internacional marcado por múltiples tensiones diplomáticas y conflictos.

El encuentro podría marcar un nuevo acercamiento entre Washington y el Vaticano en temas de agenda global, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre los asuntos que serán abordados.

VIDEOS
Lo Nuevo