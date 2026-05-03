Histórico: Cherie DeVaux se convierte en la primera entrenadora en ganar el Kentucky Derby

El hipismo mundial vivió un momento histórico este sábado 2 de mayo, luego de que la entrenadora estadounidense Cherie DeVaux se convirtiera en la primera mujer en ganar el Kentucky Derby, gracias a la sorpresiva victoria del ejemplar Golden Tempo.

La hazaña se produjo en la edición 152 de la emblemática carrera, disputada en el hipódromo de Churchill Downs, en Louisville, donde el caballo, que partía como uno de los menos favoritos (24-1), protagonizó una espectacular remontada en la recta final.

Guiado por el jinete puertorriqueño José Ortiz, Golden Tempo pasó de ocupar posiciones rezagadas durante gran parte del recorrido a irrumpir con fuerza en los últimos metros, superando en la misma línea de meta a Renegade, uno de los principales candidatos al triunfo y montado por Irad Ortiz Jr., hermano mayor del ganador.

“Es un sueño hecho realidad, esta es la mayor carrera en el mundo”, expresó José Ortiz tras la competencia, destacando además la intensidad del cierre frente a su hermano. “Sé que era su sueño también, pero sucedió de esta forma y era mi día”, añadió.

La victoria no solo sorprendió por la forma en que se desarrolló la carrera, sino también por su significado histórico. DeVaux rompe así una barrera en una de las competencias más tradicionales del deporte, dominada históricamente por hombres.

“Ahora mismo ni siquiera tengo palabras. Estoy tan feliz por Golden Tempo. José hizo un trabajo maravilloso, un trabajo mágico porque estaba completamente fuera de carrera”, declaró la entrenadora tras la prueba.

Además, subrayó el impacto de su logro más allá del resultado deportivo. “Me alegra poder ser una representante de todas las mujeres y demostrar que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, afirmó.

Una remontada para la historia

La carrera tuvo un desarrollo que parecía predecible en sus primeros tramos, con los favoritos marcando el ritmo desde la salida. Golden Tempo, en cambio, quedó relegado al fondo del grupo, sin protagonismo y fuera del radar de las apuestas.

Sin embargo, en la recta final cambió por completo el guion. Aprovechando el desgaste de los líderes, el ejemplar avanzó con potencia desde el exterior, superando rivales uno a uno en un cierre vertiginoso que desató la euforia en las tribunas.

El triunfo se suma a una trayectoria en ascenso para DeVaux, quien ha construido su carrera con bajo perfil pero con resultados consistentes, ganando respeto dentro de un entorno altamente competitivo.