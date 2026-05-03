El hijo de Maduro cuenta cómo vive su padre preso en Estados Unidos

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, rompió el silencio sobre la captura y encarcelamiento de su padre en Estados Unidos. En entrevista con El País, reconstruyó la madrugada del 3 de enero, cuando Caracas fue bombardeada y el entonces presidente venezolano creyó que moriría. <i><b>'Nico, están bombardeando. Que la patria siga luchando, vamos para adelante'</b></i>, fue el mensaje que le envió antes de ser detenido. <i><b>'Él pensaba que ese día moría',</b></i> recuerda su hijo, cuatro meses después de aquella noche en la que murieron 83 personas entre soldados y civiles.