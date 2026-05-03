Panamá cae 12 puestos en ranking mundial de libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras

Según el análisis,<b> los periodistas que investigan corrupción o mantienen posturas críticas frente a la gestión pública enfrentan presiones</b>, especialmente en el ámbito judicial, lo que ha contribuido a un aumento de la autocensura.El documento también advierte sobre el crecimiento de los<b> contratos de publicidad estatal destinados a medios digitales</b>, un elemento que, a juicio de la organización,<b> impacta la independencia informativa y el entorno del ejercicio periodístico</b> en el país.