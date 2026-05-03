Panamá cae 12 puestos en ranking mundial de libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras

Panamá descendió 12 puestos en el más reciente informe mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, al pasar del lugar 53 al 65, tras haber mostrado avances en la medición anterior.

El reporte, publicado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa cada 3 de mayo, sitúa al país por debajo de Costa Rica, que ocupa la posición 38, y de República Dominicana, ubicada en el puesto 44 del ranking global.