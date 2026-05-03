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Panamá cae 12 puestos en ranking mundial de libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras

RSF alerta que el clima para el periodismo se deteriora pese a la mejora registrada por Panamá en 2024.
RSF alerta que el clima para el periodismo se deteriora pese a la mejora registrada por Panamá en 2024. Pixabay
Por
Adriana Berna
  • 03/05/2026 17:52
El retroceso coincide con el aumento de presiones a periodistas que investigan corrupción o critican políticas gubernamentales

Panamá descendió 12 puestos en el más reciente informe mundial de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, al pasar del lugar 53 al 65, tras haber mostrado avances en la medición anterior.

El reporte, publicado con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa cada 3 de mayo, sitúa al país por debajo de Costa Rica, que ocupa la posición 38, y de República Dominicana, ubicada en el puesto 44 del ranking global.

Tabla de países en cuanto a libertad de prensa según el informe de 2026.
Tabla de países en cuanto a libertad de prensa según el informe de 2026. RSF

Según el análisis, los periodistas que investigan corrupción o mantienen posturas críticas frente a la gestión pública enfrentan presiones, especialmente en el ámbito judicial, lo que ha contribuido a un aumento de la autocensura.

El documento también advierte sobre el crecimiento de los contratos de publicidad estatal destinados a medios digitales, un elemento que, a juicio de la organización, impacta la independencia informativa y el entorno del ejercicio periodístico en el país.

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