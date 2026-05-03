Panamá ante los retos del derecho marítimo y el impacto del conflicto en Medio Oriente

Ambos especialistas coincidieron en que Panamá se encuentra en el epicentro de una disputa internacional que podría escalar más allá de los tribunales. En este sentido, el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en Panamá busca integrar la formación operativa y logística en la capacitación de abogados, con el objetivo de que puedan comprender mejor la problemática y actuar con mayor eficacia en juicios y procedimientos de aseguramiento de prueba. La combinación de experiencia práctica y visión académica, según ambos expertos, será clave para que Panamá continúe siendo un referente en la resolución de conflictos marítimos y en la defensa de su posición estratégica en el comercio internacional.