Panamá ante los retos del derecho marítimo y el impacto del conflicto en Medio Oriente

Panamá se encuentra en un momento clave dentro del escenario marítimo internacional, donde los tribunales especializados y la bandera panameña se ven directamente expuestos a las tensiones globales, como las del Medio Oriente. El abogado especialista en derecho marítimo Remy Francisco Carreira-Franceschi y el vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en Panamá, Edwin Antonio Mendoza Flores, explicaron cual es el escenario actual y los análisis que se hacen. Carreira-Franceschi explicó que el procedimiento de aseguramiento de prueba es una herramienta fundamental que permite a las partes y jueces acceder de manera inmediata a la documentación necesaria en litigios internacionales, lo que ahorra tiempo y recursos y garantiza transparencia en los procesos. Entre los casos más comunes que llegan al Tribunal Marítimo de Panamá mencionó las lesiones personales de marinos, los reclamos de deudas de combustible —conocido como bunker— y las disputas en contratos de fletamento, que se han intensificado debido al conflicto en el estrecho de Ormuz, donde varias naves contratadas para transportar combustible han incumplido sus compromisos. Aunque aclaró que aún no se han registrado casos directos en Panamá vinculados a este conflicto, advirtió que es cuestión de tiempo antes de que barcos de bandera panameña se vean involucrados, dada su participación activa en el comercio mundial.

EE.UU y China

Carreira-Franceschi también alertó sobre un mayor escrutinio a barcos panameños en puertos como Chimbote, lo que podría interpretarse como una medida de presión política en el marco de la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos. “El ataque directo a la bandera panameña tiene consecuencias significativas para el país”, afirmó el abogado, al reconocer que la situación trasciende lo jurídico y se inserta en un escenario de tensiones diplomáticas y comerciales globales. Por su parte, Mendoza Flores señaló que las retenciones y demoras en inspecciones a buques de bandera panameña responden a operaciones técnicas propias del Estado rector de puerto, pero reconoció que estas prácticas generan un impacto directo en la marina mercante nacional. “A nivel académico, lo que vemos es la necesidad de armonizar normas y procedimientos para evitar que las inspecciones se conviertan en un factor de juego geopolítico”, explicó.

Posición estratégica

El vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo en Panamá destacó que el país, por su posición estratégica y su historial de innovación en procesos como la ventanilla única marítima, tiene un rol clave en la armonización de normas internacionales y en la defensa de su competitividad logística. Recordó que el país ha sido punta de lanza en la creación de mecanismos que agilizan operaciones, como la libre plática, que permite a los buques iniciar actividades de manera más eficiente gracias a la coordinación entre autoridades y al conocimiento previo de documentación y tripulación. En su opinión, el fortalecimiento académico y la cooperación internacional son esenciales para que Panamá mantenga su liderazgo en el ámbito marítimo, especialmente en un contexto donde las tensiones globales pueden repercutir directamente en la operación de su flota y en la confianza de los armadores y aseguradores que optan por la bandera panameña.

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