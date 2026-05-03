Retiro de visas a La Nación revive lista de 2025 y su trasfondo tecnológico

La revocatoria de visas por parte de Estados Unidos a miembros de la dirección de La Nación trajo a la mesa la lista de figuras públicas en Costa Rica de alto impacto político e institucional que también se les revocó la visa en el 2025.

Según reveló el diario La Nación, entre los nombres figura Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa para el periodo 2022-2026, quien reaccionó señalando que la decisión le causa “profunda extrañeza” y que espera conocer las razones detrás de una medida que calificó como incomprensible.

También aparece Johanna Obando, exdiputada independiente, conocida por haber investigado la decisión del Gobierno costarricense de limitar la participación de empresas chinas en el desarrollo de tecnología 5G en el país.

En la lista se menciona además a Cynthia Córdoba, también exdiputada independiente, quien fue vinculada en un reportaje televisivo con un empresario relacionado con la compañía tecnológica china Huawei.

Otra de las figuras incluidas es Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Machuca había sido denunciada por el presidente Rodrigo Chaves por presuntos delitos contra la administración pública; sin embargo, esa denuncia fue posteriormente desestimada por un juzgado especializado en materia de Hacienda.

El listado también incorpora a José Francisco Nicolás, exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), quien en su momento fue mencionado en un reportaje televisivo por supuestos vínculos con empresarios asociados a Huawei.

Un elemento que ha generado interpretaciones en el debate público es la posible relación entre varios de los nombres incluidos y discusiones en torno a la empresa Huawei, particularmente en el contexto del desarrollo de redes 5G.

En los últimos años, Estados Unidos ha expresado preocupaciones sobre la participación de esta compañía en infraestructuras críticas de telecomunicaciones, argumentando riesgos potenciales en materia de ciberseguridad.

Aunque no existe confirmación oficial de que este sea el motivo detrás de las revocatorias de visas, algunos análisis apuntan a que estas vinculaciones directas o indirectas podrían haber influido en la decisión, en medio de tensiones geopolíticas y tecnológicas más amplias.

Por su parte, La Nación emitió un mensaje firme en defensa de su labor informativa, afirmando que: “Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a La Nación durante 79 años”.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha detallado públicamente las razones específicas detrás de estas decisiones, lo que ha abierto un debate en Costa Rica sobre transparencia, relaciones diplomáticas y el impacto de este tipo de medidas en la institucionalidad democrática.