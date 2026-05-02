Estados Unidos cancela visas a junta directiva de ‘La Nación’ y se ignoran los motivos

“ Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier otro país, es libre para determinar los términos de entrada a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas ”, destacó un comunicado del rotativo emitido la tarde de este de 2 de mayo.

Por su lado, la Junta Directiva de La Nación ha tomado conocimiento de la revocación de visas de Estados Unidos a varios de sus miembros.

La administración del presidente Donald Trump dejó sin efecto la visa de varios integrantes de la Junta Directiva del diario La Nación , en un hecho que trascendió en las últimas horas en Costa Rica.

Según El Mundo CR y Repretel, la medida alcanza a cinco directivos del Grupo Nación:

• Pedro Abreu Jiménez, presidente de la junta directiva, cuya visa tenía vigencia hasta el 2 de mayo de 2028.

• Luis Javier Castro Lachner, vicepresidente, con documento migratorio válido hasta el 21 de enero de 2030.

• Luis Carlos Chaves Fonseca, cuya visa expiraba el 16 de mayo de 2029.

• Daniel Lacayo Abreu, con vigencia hasta el 11 de agosto de 2032.

• Carmen Montero Luthmer, cuya visa estaba vigente hasta el 2 de febrero de 2032.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles sobre los motivos de la revocatoria.

La decisión se conoce en medio de otros casos de cancelación de visas a figuras de Costa Rica registrados en los últimos meses, lo que ha generado interrogantes sobre los criterios aplicados por Washington, destacó la prensa costarricense.

Por su lado, el rotativo recordó que es inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la junta directiva de un periódico generalista e independiente.

“Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones”, destacó.

“Asimismo, llama la atención que, al igual que en otros casos recientes relacionados con figuras públicas costarricenses, la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas. Este hecho, por sí mismo, merece reflexión en una democracia que valora la institucionalidad, la transparencia y el debido proceso”, indicó La Nación.