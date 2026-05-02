Estados Unidos cancela visas a junta directiva de ‘La Nación’ y se ignoran los motivos

<a href="/tag/-/meta/donald-trump">La administración del presidente Donald Trump</a> dejó sin efecto la visa de varios integrantes de la Junta Directiva del diario <b>La Nación</b>, en un hecho que trascendió en las últimas horas en Costa Rica.Por su lado, la Junta Directiva de <b>La Nación</b> ha tomado conocimiento de la revocación de visas de Estados Unidos a varios de sus miembros.'<i>Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier otro país, es libre para determinar los términos de entrada a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas</i>', destacó <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.nacion.com/opinion/comunicado-de-la-junta-directiva-de-la-nacion-s-a/5BFZYABZ3FDCBDK5SNGSMU6RTQ/story/" target="_blank">un comunicado del rotativo emitido la tarde de este de 2 de mayo.</a>