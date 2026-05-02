Las 5 noticias que debes leer hoy | 2 de mayo

SINAPROC confirma hallazgo de joven sin vida en el Corredor Sur

Un joven fue encontrado sin vida en el área del Corredor Sur, según confirmó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Equipos de emergencia acudieron al sitio tras el reporte, mientras se coordinaban las diligencias con el Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo e inicio de las investigaciones.

MINSA lanza alerta en Taboga: agua no es apta para consumo

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que el agua en la isla de Taboga solo debe utilizarse para actividades domésticas debido a fallas en la planta potabilizadora.

Senador Rick Scott arremete contra Delcy Rodríguez

El senador estadounidense Rick Scott criticó duramente a Delcy Rodríguez, cuestionando su liderazgo en Venezuela y señalándola por presuntos vínculos con estructuras de represión.

Sus declaraciones se dan en medio de la creciente preocupación internacional por la situación política y los presos en el país sudamericano.

Panamá y Japón avanzan en posible vuelo directo a Tokio

Panamá y Japón evalúan la apertura de un vuelo directo entre Ciudad de Panamá y Tokio, una iniciativa que busca fortalecer el comercio, el turismo y la conectividad entre ambos países.

Autoridades panameñas y representantes de la aerolínea japonesa analizan la viabilidad técnica y operativa de esta ruta, que aún no está confirmada, pero forma parte de una estrategia bilateral para acercar Asia con América Latina