Festival de la Pollera Congo reúne a miles en Portobelo con música, danza y tradición

La histórica comunidad de Portobelo celebra este sábado 2 de mayo la séptima edición del Festival de la Pollera Congo, una de las manifestaciones culturales más representativas de la comunidad afrodescendiente en Panamá.

El festival rinde un homenaje a la pollera congo y, al mismo tiempo, busca mantener vivas las tradiciones culturales como la de los diablos congo.

Entre las actividades que se desarrollan destacan una feria artesanal y gastronómica con productos y sabores tradicionales, un recorrido cultural por Portobelo, un desfile acuático —una de las propuestas más esperadas— y presentaciones en tarima con música, danza y expresiones folclóricas. Se prevé que el evento congregue a más de 15,000 asistentes, entre público local y turistas nacionales e internacionales.

El festival se consolida como un espacio de encuentro cultural que reúne a agrupaciones folclóricas de todo el país, así como a las comunidades anfitrionas de Portobelo y Puerto Lindo. A través de los tambores, cantos tradicionales, danzas y vestuarios típicos, el evento se posiciona como uno de los festivales culturales con mayor auge en Panamá en los últimos años.