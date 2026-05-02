Festival de la Pollera Congo reúne a miles en Portobelo con música, danza y tradición

La histórica comunidad de <a href="/tag/-/meta/portobelo">Portobelo </a>celebra este sábado 2 de mayo la séptima edición del <b>Festival de la Pollera Congo</b>, una de las manifestaciones culturales más representativas de la <b>comunidad afrodescendiente en Panamá</b>.El festival rinde un <b>homenaje a la pollera congo</b> y, al mismo tiempo, busca <b>mantener vivas las tradiciones culturales</b> como la de los <b>diablos congo</b>.Entre las actividades que se desarrollan destacan una <b>feria artesanal y gastronómica</b> con productos y sabores tradicionales, un <b>recorrido cultural por Portobelo</b>, un <b>desfile acuático</b> —una de las propuestas más esperadas— y <b>presentaciones en tarima</b> con música, danza y expresiones folclóricas. Se prevé que el evento congregue a <b>más de 15,000 asistentes</b>, entre público local y turistas nacionales e internacionales.El festival se consolida como un <b>espacio de encuentro cultural</b> que reúne a <b>agrupaciones folclóricas de todo el país</b>, así como a las comunidades anfitrionas de Portobelo y Puerto Lindo. A través de los <b>tambores, cantos tradicionales, danzas y vestuarios típicos</b>, el evento se posiciona como <b>uno de los festivales culturales con mayor auge en Panamá</b> en los últimos años.