Embajador Cabrera evita comentar sobre inadmisión de Brands; pero aclara que Estados Unidos puede revocar y reevaluar visas

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/kevin-marino-cabrera" target="_blank">El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera</a>, sobre la inadmisión del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/hector-brands" target="_blank">exdiputado y exdirector de Pandeportes Héctor Brands</a> al intentar ingresar a la ciudad de Miami, Florida, destacó que su país no comenta los casos individuales.No obstante, aclaró a <b>La Estrella de Panamá</b> que estaban 'comprometidos con la protección de nuestra nación al mantener los más altos estándares de seguridad nacional'.<b>Cabrera explicó que se mantienen esos estándares de seguridad en Estados Unidos a través de 'procesos de visas y medidas de seguridad'.</b>La noche de este 24 de octubre se conoció que Brands, actualmente investigado por la Procuraduría General de la Nación no logra ingresar a Estados Unidos al ser rechazado por migración en Miami a las 6:00 p.m. de este viernes.Cabrera reiteró que las visas son un privilegio, no un derecho. <b>'La revisión de visas de Estados Unidos no se detiene después de que se emite una visa', destacó.</b>El diplomático explicó que 'reevalúan si una persona continúa cumpliendo con los requisitos para obtener una visa', 'Revocamos y negamos visas de acuerdo con nuestras leyes y regulaciones', recalcó.El 1 de septiembre de 2025 <b>La Estrella de Panamá</b> empezó a publicar una investigación en la que reveló una serie de transacciones bancarias realizadas entre enero de 2019 y junio pasado por el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, y sus sociedades que están bajo investigación por la Procuraduría General de la Nación.De acuerdo con la investigación publicada por este rotativo en la trama también se mencionaba a Elvis Rodríguez, señalado como un 'potencial testaferro', y a la exdiputada Katleen Levy.En total, se procesaron 39 reportes de operaciones sospechosas solicitados por la Unidad de Análisis Financiero.Esos reportes abarcaron 38 cuentas bancarias y más de 28,000 transacciones ejecutadas, según la documentación a la que tuvo acceso <b>La Estrella de Panamá</b>.