¿Quiénes son los otros Premios Nobel de América Latina?

La líder política venezolana María Corina Machado se convertirá este miércoles 10 de diciembre en la séptima personalidad latinoamericana en recibir el Premio Nobel de la Paz, por su lucha en favor de la democracia de su país. De esta forma, se unirá a la lista de seis figuras que ya recibieron el Nobel de la Paz: Carlos Saavedra Lamas (1936), Adolfo Pérez Esquivel (1980), Alfonso García Robles (1982), Óscar Arias (1987), Rigoberta Menchú (1992) y Juan Manuel Santos (2016).Al recibir el Premio, todos ellos ganaron aún más notoriedad en relación a sus causas y su trayectoria, ya sea en el ámbito político, social o humanitario. Unos galardones que el químico sueco Alfred Nobel creó con el fin de no solo resarcir su culpa por haber inventado la dinamita – uno de los elementos que se usan para librar la guerra – sino para reconocer a aquellas personalidades que contribuyeron grandemente al desarrollo de la paz y la democracia.Este año, se prevé que la ceremonia de entrega del Premio Nobel se efectúe en Oslo (Noruega) a la 1:00 pm. Al cierre de esta edición, no se sabe con certeza si la misma Machado estará presente en dicho acto.