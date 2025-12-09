‘El Brujo: Julio Zachrisson’ gana premio a Mejor Banda Sonora en los IDA del cine documental

La película ‘El Brujo: Julio Zachrisson’ se hizo con el galardón de ‘Mejor Banda Sonora Original’ en los premios IDA del cine documental, celebrados en Los Ángeles (Estados Unidos). Un evento inédito e histórico para el cine documental panameño.

Detrás de la composición de dicha banda sonora – que se encuentra disponible tanto en las plataformas digitales o el disco de vinilo – está el compositor Fréderic Filiatre, quien junto con el percusionista Omar Díaz, y el contrabajista Carlos Quirós crearon un universo auditivo capaz de compaginar la melodía con la historia que el mismo artista plástico Julio Zachrisson estaba narrando en la pantalla.

La banda sonora consta de la utilización de elementos señalados en la música panameña como el uso de la percusión, así como el uso de instrumentos como el ondioline, un instrumento de los años 1940, considerado el precursor de los sintetizadores.

“Lo que producía el contrabajista Carlos Quirós me pareció perfecto en términos de que él logró encarnar distintas facetas de la personalidad de Zachrisson a través de ese instrumento. El resto de la banda sonora la hemos ido trabajando hasta lograr el resultado final”, narró Filiatre en una entrevista exclusiva a La Estrella de Panamá, publicada el pasado 1 de diciembre.

En dicha entrevista, Filiatre dijo sentirse satisfecho por su trabajo cuando escuchaba los comentarios de varios espectadores que le hacían saber que se sentían transportados en el tiempo con la adición de su música al documental.

“Cuando alguien me dice que vivió exactamente eso, esto quiere decir que logré cumplir con mi meta, que hice bien mi trabajo. Estoy bastante sorprendido de cómo la gente fue muy atenta a la banda sonora porque ello implica en sí una labor de diseño sonoro. La banda sonora de una película busca acompañar las emociones que se perciben a lo largo del largometraje, y yo quería reflejar eso en una personalidad importante como lo fue Julio Zachrisson. Cuando alguien habla de ‘El Brujo’, siempre se trae a colación la música y eso, para mí, es una gran satisfacción. Es algo muy gratificante que la gente se dé cuenta del universo sonoro que acompaña la película”, expresó Filiatre.