‘El Brujo: Julio Zachrisson’ gana premio a Mejor Banda Sonora en los IDA del cine documental

La película ‘El Brujo: Julio Zachrisson’ se hizo con el galardón de ‘Mejor Banda Sonora Original’ en los premios IDA del cine documental, celebrados en Los Ángeles (Estados Unidos). Un evento inédito e histórico para el cine documental panameño. Detrás de la composición de dicha banda sonora – que se encuentra disponible tanto en las plataformas digitales o el disco de vinilo – está el compositor Fréderic Filiatre, quien junto con<b> el percusionista Omar Díaz, y el contrabajista Carlos Quirós crearon un universo auditivo capaz de compaginar la melodía con la historia que el mismo artista plástico Julio Zachrisson estaba narrando en la pantalla</b>.La banda sonora consta de la utilización de elementos señalados en la música panameña como el uso de la percusión, así como el uso de instrumentos como el <i><b>ondioline</b></i><b>, un instrumento de los años 1940, considerado el precursor de los sintetizadores.</b> '<b>Lo que producía el contrabajista Carlos Quirós me pareció perfecto en términos de que él logró encarnar distintas facetas de la personalidad de Zachrisson a través de ese instrumento. El resto de la banda sonora la hemos ido trabajando hasta lograr el resultado final'</b>, narró Filiatre en una entrevista exclusiva a La Estrella de Panamá, publicada el pasado 1 de diciembre.En dicha entrevista, Filiatre dijo<b> sentirse satisfecho por su trabajo</b> cuando escuchaba los comentarios de varios espectadores que le hacían saber que se sentían transportados en el tiempo con la adición de su música al documental.'<b>Cuando alguien me dice que vivió exactamente eso, esto quiere decir que logré cumplir con mi meta, que hice bien mi trabajo. </b>Estoy bastante sorprendido de cómo la gente fue muy atenta a la banda sonora porque ello implica en sí una labor de diseño sonoro. La banda sonora de una película busca acompañar las emociones que se perciben a lo largo del largometraje, y yo quería reflejar eso en una personalidad importante como lo fue Julio Zachrisson. <b>Cuando alguien habla de ‘El Brujo’, siempre se trae a colación la música y eso, para mí, es una gran satisfacción. Es algo muy gratificante que la gente se dé cuenta del universo sonoro que acompaña la película</b>', expresó Filiatre.