Alcaldía de Penonomé y Cobre Panamá encienden la magia navideña en el Parque 8 de Diciembre

Penonomé dio oficialmente la bienvenida a la temporada navideña con una celebración que reunió a cientos de familias en el Parque 8 de Diciembre. La Alcaldía de Penonomé y Cobre Panamá realizaron este viernes 5 de diciembre el encendido del alumbrado navideño, inspirado este año en el concepto “Los sueños de Santa”, una propuesta que busca despertar ilusión, unión y esperanza en toda la comunidad.

Desde horas de la tarde, el parque se transformó en un espacio vibrante: villancicos, actividades para niños y un bazar de emprendedores locales animaron la jornada, creando un ambiente ideal para compartir en familia y, al mismo tiempo, impulsar la economía comunitaria. A las 7:00 p.m., las luces se encendieron y el parque quedó completamente iluminado en un espectáculo que combinó color, tradición y el encanto propio de estas fechas.

El vicealcalde de Penonomé, Valentín Damasco, destacó que “con ‘los sueños de Santa’ quisimos traer ilusión y ternura al corazón del distrito. Hoy, Penonomé encendió su Navidad, pero también encendió la esperanza de muchas familias que creen en un futuro mejor. Y esto solo fue posible gracias al apoyo de quienes creen en nuestra comunidad, especialmente Cobre Panamá y Glamour Storage, que se sumaron para hacer realidad esta noche tan especial”.

Con un mensaje de gratitud, Maru Gálvez, en representación de Cobre Panamá, dijo que: “en Cobre Panamá solo queremos decir: gracias, gracias por estar aquí y permitirnos llegar hasta ustedes.

Durante mucho tiempo, nuestra voz no llegó como debía, no supimos comunicar todo lo que queríamos decir, ni escuchar todo lo que necesitábamos aprender.

Este año, aunque retador, pudimos implementar varios programas que tocaron vidas, sembrando oportunidades reales para el futuro”.

El evento fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Alcaldía de Penonomé, Cobre Panamá, Glamour Storage y diversos aliados comunitarios, quienes sumaron esfuerzos para ofrecer a la población una tarde memorable.

La programación navideña continuará durante el mes. Todos los fines de semana se contará con actividades especiales y la participación de los emprendedores del programa Cobre Emprende, además de actividades familiares pensadas para mantener viva la magia de la temporada.

La jornada cerró con un mensaje de agradecimiento a los asistentes y una invitación a seguir participando en las actividades que, durante todo el mes, mantendrán viva la magia de “Los sueños de Santa” y fortalecerán la unión comunitaria en Penonomé.