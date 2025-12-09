Héctor Brands y su familia, detenidos por presunto blanqueo de capitales

Héctor Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes entre abril 2021 y febrero de 2023, fue aprehendido por las autoridades y enfrentará una audiencia de control de garantías e imputación de cargos este miércoles 10 de diciembre.

Brands no fue el único detenido. Durante la Operación Bávaro, realizada la madrugada del martes, la Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a diez personas. Detallaron que guarda relación con dos investigaciones, una por enriquecimiento ilícito y otra por blanqueo de capitales.

“En el área de Camino de Cruces fue aprehendido el exdiputado y exdirector de Pandeportes, a quien se le investiga por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales”, detalló el comunicado del Ministerio Público. Añade que en total se ordenó la aprehensión de 11 personas, lo que da a entender que falta por aprehender a un individuo. El operativo se llevó a cabo la madrugada del martes en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Coclé.

“Esta investigación que inicia en septiembre de 2025, surge por hechos relacionados al uso de una sociedad para el beneficio de contratos con el Estado por más de 10 millones de dólares”, detalla el Ministerio Público. “Estos hechos inician para el 2019, cuando el exdiputado y familiares eran parte de esta sociedad, pero al salir electo se hace un cambio de junta directiva, buscando así no declarar el conflicto de interés, ni ser vinculado a la empresa, pero una vez se recibían los pagos por el Estado, estos aparecían como beneficiarios de los fondos”, acota.

Entre las personas detenidas se encuentran tres hijos del exdiputado, su exesposa y su actual pareja sentimental.

El 1 de septiembre de este año, La Estrella de Panamá reveló en una publicación que las autoridades investigaban una serie de transacciones a cuentas en las que Brands es el beneficiario final. Se mencionaba también la figura de Elvis Rodríguez como potencial testaferro y a la exdiputada Katleen Levy.

“Esta investigación parte de una noticia de un periodista de La Estrella de Panamá que dijo que había visto un informe de inteligencia. Informe de inteligencia que ni siquiera está en el expediente. Y todo el mundo ha hecho noticias de lo que dice él, porque él no publicó el informe”, cuestionó Pedro Meilán, abogado parte del equipo legal de Brands.

El informe en cuestión se trata de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que detectó una serie de depósitos bancarios a cuentas bancarias en las que Brands es el beneficiario final y a tres sociedades relacionadas a él: Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production & Consulting Corp. Las transacciones fueron distribuidas en siete bancos diferentes, sumando unos 28,3 millones de dólares.

Dos días después de la publicación de La Decana, el Ministerio Público anunció formalmente el inicio de la investigación contra Brands.

Meilán señala que las empresas del exdiputado son un negocio sumamente rentable. “Lo que pasa es que nadie sabe que el señor Héctor Brands, desde el 2011 y el 2012, tiene dos compañías que generan ingresos y están las declaraciones de renta en la DGI. Están estas declaraciones de renta, donde él tiene inclusive una empresa en la cual se genera 250.000 a 390.000 dólares mensuales, antes de ser político”, justificó.

El abogado podría estar haciendo referencia Multi Servicios Modernos, inscrita en el Registro Público en 2011. Actualmente Edilma Estela Guerra, Félix Alberto Brands Hernández y Edilus Anayansi Brands Hernández son los suscriptores de esta sociedad. El presidente es Elvis Rodríguez, quien también es director ejecutivo de Movimiento Nueva Generación, una organización vinculada con Brands. Rodríguez ha sido señalado de presuntamente ser el testaferro del exdiputado.

Services Solutions, inscrita en el 2013, es otra sociedad vinculada a los Brands. En su junta directiva aparecen Aldair Brands y Joshua Brands como secretario y tesorero, respectivamente.

La tercera sociedad mencionada en la investigación, MSM Production & Consulting Corp, fue inscrito en 2016. En ella aparece Héctor Alberto Brands Orozco como presidente y Aldair Abdalá Brands Cedeño como secretario.

De acuerdo a Meilán, el negocio es millonario. “Este señor lo están investigando del 2019 a la fecha que fue diputado y en Pandeportes. Él tiene ingresos suficientes para demostrar que esos dineros vienen de medios lícitos. Él es un proveedor de Cable Onda anteriormente y ahora de Tigo, en el cual esa es una empresa que le da servicio Héctor Brands hace mucho tiempo. Genera entre 2.5 a 3.5 millones al año. Igual, él era parte de una empresa que se llama MSM, Multiservicios Modernos, que se encarga de las limpiezas de la Cinta Costera. Y esa empresa viene del 2013 también. Entonces, él cuando llegó a este momento, entregó sus acciones a la familia y se separó. Pero hay dinero que todavía tienen que entrarle a él de esas empresas que licitan abiertamente y no hay ninguna queja de algún tipo de sobrecosto o de alguien que haya dicho que haya un amañamiento”, declaró.

La mayoría de los aprehendidos fueron llevados a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón. Mientras que Brands se mantuvo la mayor parte de la tarde en la sede de la Policía Nacional. Los abogados defensores llevaron bolsas de comidas y agua para sus clientes en la DIJ. Se espera que la audiencia de garantías e imputación de cargos se llevará a cabo la tarde de este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Los abogados defensores reclamaron que han sido “mantenidos en la oscuridad” y que hay unos 48 tomos en el expediente, por lo cual se dificulta revisarlo con detalle de forma inmediata.

Al ser cuestionado sobre la vinculación de los familiares en la presunta trama de corrupción, Meilán respondió: “Lo más probable es que es cuando el papá le da una ACH al hijo, a lo mejor por eso están vinculados. Porque al final del camino todos los dineros que se están pidiendo ahí son del señor Héctor Brands”.

Apoyo político

El PRD, partido al que pertenece Brands, emitió un comunicado la tarde del martes sin nombrarlo directamente.

“Toda persona, sin excepción, tiene derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia y a enfrentar los señalamientos en un marco de estricto respeto a la ley y a las garantías constitucionales. Ninguna investigación debe convertirse en un juicio mediático ni en una condena anticipada”. El colectivo político hace un llamado a que la justicia actúe con equilibrio, proporcionalidad e imparcialidad, cuestionando que “en Panamá la justicia no siempre actúa con el mismo rigor ni con la misma celeridad”. Concluye afirmando que “el PRD no defiende culpables, pero tampoco abandono inocentes”.