La exposición ‘Sentidos’, una apuesta colectiva por el arte

Ya se están finalizando los preparativos para la exposición colectiva Sentidos, que reunirá a más de 30 obras de artistas nacionales e internacionales en la Galería Juan Manuel Cedeño, situada en el antiguo paseo de Las Bóvedas, en el Casco Antiguo.

La cita cultural – con la que se busca reunir las mejores expresiones del arte contemporáneo – tendrá lugar desde el 19 de diciembre hasta el 18 de enero. El horario de esta exposición gratuita y abierta – organizada por el colectivo de arte Espacio 73 - para todo público será de lunes a sábado, de 8:00 am a 4:00 pm.

En conversación con La Estrella de Panamá, el productor de la exposición colectiva de arte José Rafael Oropeza señaló que la intención de este proyecto artístico es apostar por, como su nombre lo dice, los sentidos del espectador con diferentes variantes del arte contemporáneo como lo pueden ser la pintura, la escultura, el arte digital y la fotografía, entre otros.

Una agenda que no solo contempla la exposición, sino otras actividades complementarias como visitas guiadas y conversatorios por parte de los artistas, así como la venta de cada una de las piezas artísticas que serán expuestas.

“Incluso hay obras de las que emanan fragancias o se pueden escuchar melodías. La intención es crear una experiencia para el público, jugando con los sentidos del individuo como lo son el olfato, la audición, el tacto, etc. Nuestro concepto es díscolo y diferente del resto. Lo que hacemos es tomar una idea, para entonces hacerla material para el público. Para cumplir este cometido, nos propusimos romper con los formatos tradicionales con los que se contempla una obra de arte. En este caso, la vista. Lo que hacemos es ir más allá, nosotros buscamos hacer una exposición inmersiva e inclusiva, poniendo el foco en el público, que va a ser tan protagonista como todos los artistas participantes, al poder palpar las obras en primera persona generando una conexión entre el espectador y el artista, más allá de la contemplación”, enfatizó Oropeza, considerando que cada artista pone un trozo de su alma en cada obra que realiza.

Oropeza igualmente manifestó que la inclusión de la muestra artística se traduce en mejoras para el público con discapacidad ya sea visual, motora o intelectual, entre otras. “Estamos haciendo lo posible para realizar un concepto inclusivo ya que creemos que la discapacidad se debe ver como una herramienta de potencialidad de la persona que tiene esa condición”, agregó.

El comisario de la exposición Saúl Rodríguez destacó, por su parte, que la tarea de armar la exposición ha sido satisfactoria ya que, a pesar de contar con poco tiempo para organizar la exposición, ha sido una experiencia gratificante. En este sentido, Rodríguez hizo notar que aún está abierta la convocatoria para los artistas en una exposición que está siendo apoyada en su organización por dos galerías de arte locales: Colores de Panamá y Taliaerro.

Así mismo, aseguró que el concepto artístico de la exposición se centra en marcar el valor diferencial de las demás exposiciones de arte. “Esto no quiere decir que digamos que algo está bien o mal hecho, todos tienen su forma de trabajar, pero lo que sí buscamos es que la gente pueda vivir esta experiencia”, remarcó.

“Esta vez el artista acompaña al espectador, y lo hace sentir acompañado. No está solo, sino que está acompañado de los anfitriones. Este es un concepto sumamente interesante porque está hecho desde la diferencia, y es un concepto que englobo en una sola frase: ‘Estoy 100% seguro de que el arte salva vidas’. El arte recupera espacios de ocio que se creían abandonados y nos permite hacer entender, a los que están del otro lado, que sí hay oportunidades para los artistas y que no desistan, pero que continúen en este camino. Si bien el camino es retador y complejo, sí se puede lograr”, concluyó.