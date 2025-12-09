El liderazgo de Panamá en la transición democrática de Venezuela

La propia Machado expresó públicamente su agradecimiento al mandatario panameño, destacando el significado histórico del acto para Venezuela y la región. También señaló que es 'un honor contar con la presencia de Mulino' en Oslo. 'Querido presidente José Raúl Mulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la libertad. Muchísimas gracias', escribió en sus redes sociales.