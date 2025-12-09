El liderazgo de Panamá en la transición democrática de Venezuela

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se consolidó como uno de los aliados internacionales más firmes de la oposición venezolana al asistir personalmente a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz de la líder opositora María Corina Machado en Oslo, Noruega. El mandatario es uno de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla a recibir el galardón del Nobel de la Paz, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina). “Aquí estoy acompañándola. No vamos a retroceder ni un centímetro hasta lograr que el gobierno electo de Venezuela tome las riendas del poder, porque así lo quiso el pueblo de Venezuela. Esas actas, que confirman el triunfo arrollador de Edmundo y María Corina, las tenemos en Panamá”, indicó el mandatario panameño en una reunión con familiares de Machado. Mulino aseguró que no dará “ni un paso atrás” hasta que el gobierno electo asuma plenamente el poder, en referencia al liderazgo de Edmundo González Urrutia y Machado. El mandatario subrayó que Venezuela enfrentará un proceso complejo de reconstrucción nacional, en el que Panamá —aseguró— estará dispuesto a brindar apoyo. “La etapa que viene es de reconstrucción de Venezuela que debe ser toda una experiencia y una gestión inmensa para rehacer ese gran país. Porque Venezuela es un gran país”, expresó. El presidente José Raúl Mulino ha asumido un papel protagónico en la agenda diplomática en Oslo, donde ha sostenido reuniones clave y ofrecido entrevistas a medios internacionales para reafirmar la posición de Panamá en torno a la transición democrática venezolana. Incluso gestionó el traslado de las pertenencias de María Corina Machado, cuya presencia en la ceremonia del Premio Nobel está a la expectativa. Aunque persisten dudas sobre su llegada, periodistas en el terreno y representantes del Comité Nobel han asegurado que la líder opositora está prevista para participar en el evento de hoy.

Agradecimiento

La propia Machado expresó públicamente su agradecimiento al mandatario panameño, destacando el significado histórico del acto para Venezuela y la región. También señaló que es “un honor contar con la presencia de Mulino” en Oslo. “Querido presidente José Raúl Mulino, qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la libertad. Muchísimas gracias”, escribió en sus redes sociales.

Respaldo

Desde que Mulino asumió la presidencia de Panamá, el 1 de julio de 2024, manifestó su apoyo internacional al movimiento de Machado por rescatar la democracia en Venezuela. Incluso, su postura llevó al rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela, el 29 de julio de 2024, luego de que el régimen actual se negara a realizar una revisión completa de las actas de las últimas elecciones venezolanas, en medio de fuertes denuncias de fraude. El mandatario panameño ha confirmado que posee copias de las actas electorales que proclaman a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente electo de Venezuela. Estos documentos son considerados cruciales para blindar la transparencia del proceso y contrarrestar cualquier intento de desconocimiento por parte del régimen de Caracas, ya que confirman una victoria con más del 70% de los votos.

¿Asilo a chavistas?

El presidente panameño aprovechó el foco público para aclarar que no existe ninguna gestión formal ni propuesta concreta para ofrecer asilo a Nicolás Maduro o a miembros de su gobierno, aunque recordó que Panamá históricamente ha brindado este tipo de salidas para ayudar a resolver crisis internacionales. “No hay nada ni cerca concreto, pero yo he hecho esa oferta hace tiempo atrás con el ánimo de que, si hay esa posibilidad, Panamá lo ha hecho en otras ocasiones con tal de ayudar a resolver una crisis política internacional y, sobre todo, de esta magnitud”, afirmó Mulino ante consultas del medio digital venezolano Tal Cual. Sin embargo, expresó su escepticismo: “No creo que se dé, porque yo creo que la arrogancia de este señor (Maduro) ya lo tiene a él y a sus adláteres obnubilados”.

Voz en la ONU

El gobierno de Mulino también ha utilizado la plataforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacer pronunciamientos a favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, además de condenar la persecución política y la falta de garantías democráticas. En septiembre de 2024, un grupo de 49 países entre ellos Panamá y la Unión Europea (UE) firmaron una declaración conjunta en la ONU para solicitar el restablecimiento de las normas democráticas en Venezuela. La declaración, leída por el canciller panameño Javier Martínez-Acha, destacó la posición de Panamá como protagonista en la iniciativa internacional, aunque no se hizo un llamado concreto para que la ONU intervenga en la crisis. Martínez-Acha subrayó que, aunque Panamá comparte el principio de restaurar la democracia en Venezuela, su enfoque difiere de otros países firmantes, reafirmando su compromiso con la promoción de la democracia y los derechos humanos.

