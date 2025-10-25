Héctor Brands bajo la lupa: 38 reportes de operaciones sospechosas y la inadmisión de Estados Unidos

La trama del exdiputado del Partido Democrático Revolucionario (PRD), Héctor Brands, tuvo un nuevo capítulo en la tarde de este viernes 24 de octubre.

El gobierno de Estados Unidos lo decretó inadmisible para ingresar al suelo nortemericano y la noticia la recibió el propio Brands en el aeropuerto de Miami, a donde viajó sin éxito. Fue devuelto en otro avión a Panamá.

Al regresar a Panamá la noche de este viernes 24 de octubre Brands declaró al diario La Prensa “no me hagas eso, que yo tengo mi vida bastante complicada”.

INVESTIGACIÓN

El primer de septiembre de 2025 La Estrella de Panamá empezó a publicar una investigación en la que reveló una serie de transacciones bancarias realizadas entre enero de 2019 y junio pasado por el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Héctor Brands, y sus sociedades que están bajo investigación por la Procuraduría General de la Nación.