Héctor Brands bajo la lupa: 38 reportes de operaciones sospechosas y la inadmisión de Estados Unidos

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/hector-brands" target="_blank">La trama del exdiputado del Partido Democrático Revolucionario (PRD), Héctor Brands</a>, tuvo un nuevo capítulo en la tarde de este viernes 24 de octubre. El gobierno de Estados Unidos lo decretó inadmisible para ingresar al suelo nortemericano y la noticia la recibió el propio Brands en el aeropuerto de Miami, a donde viajó sin éxito. Fue devuelto en otro avión a Panamá.Al regresar a Panamá la noche de este viernes 24 de octubre Brands declaró al diario <b>La Prensa </b>'no me hagas eso, que yo tengo mi vida bastante complicada'.<b>INVESTIGACIÓN</b>El primer de septiembre de 2025 <b>La Estrella de Panamá</b> empezó a publicar una investigación en la que reveló una serie de transacciones bancarias realizadas entre enero de 2019 y junio pasado por el exdiputado del Partido Revolucionario Democrático, Héctor Brands, y sus sociedades que están bajo investigación por la Procuraduría General de la Nación.