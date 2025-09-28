Caso Brands, sociedades en familia y millonarios contratos deportivos

El 1 de septiembre una investigación de La Estrella de Panamá reveló transacciones sospechosas relacionadas al exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands. Dos días después, el Ministerio Público anunció formalmente la apertura de una investigación al también exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD). .Se trata de una serie de depósitos bancarios reportados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a cuentas bancarias de Brands y tres sociedades relacionadas a él, Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production &amp; Consulting Corp, distribuidas en siete bancos diferentes que suman unos 28,3 millones de dólares.Multi Servicios Modernos es una sociedad inscrita en 2011, dónde actualmente la directiva está compuesta por Félix Alberto Brands, Edilma Guerra, Edilus Anayansi Brands, Rosa Rodríguez, Franklin Quintero y Elvis Rodríguez, quien funge como presidente desde el 12 de marzo de 2020.Rodríguez ha sido señalado como 'potencial testaferro' de Brands. Entre los cargos que ha ocupado está el de director ejecutivo de Movimiento Nueva Generación en 2016, organización que Brands presidió en 2011.En cuanto a Services Solutions, la directiva está compuesta por Thomas López del Río, Ivette Marie Sollami Goti, Víctor Contreras, Aldair Brands y Joshua Brands. Este último es hermano de Héctor Brands y era el encargado de las redes sociales del Movimiento Nueva Generación.La directiva de MSM Production &amp; Consulting Corp. está compuesta por Thomas López del Río, Fernando Castro, Héctor Brands Orozco y Aldair Abdalá Brands Cedeño, hijo de Héctor Brands.