Contraloría ha entregado 53 auditorías en 2025, de 423 solicitadas por el MP

La Contraloría General de la República solo ha respondido con informes de auditoría al 12,5%, de las solicitudes presentadas por el Procurador General de la Nación. En total, se iniciaron 53 auditorías en durante el último año de 423 solicitudes hechas por el Ministerio Público, de acuerdo a información develada por el diputado Ernesto Cedeño este miércoles 26 de noviembre.

“La Contraloría General de la República tiene que apoyar en mejor manera a la Procuraduría General de la Nación en su lucha contra la corrupción”, manifestó Cedeño a través de un video. “Yo le hice un pedido de información al procurador General de la Nación y me respondió que desde que accedió al cargo ha solicitado 423 solicitudes de auditoría para ir en contra de los actos indignos y a la fecha solo ha dado respuesta el señor contralor con informes de auditoría a 53 nada más,” añadió el diputado.

Si se incluyen los informes de auditorías solicitados antes del 2025, el total entregado este año alcanza 116 informes, de acuerdo a la información suministrada por el Ministerio Público a Cedeño.

Las auditorías son una herramienta clave para las investigaciones por delitos contra la administración pública. De acuerdo a la Procuraduría, unas 34 causas han tenido que ser archivadas por falta de auditoría desde que accedió al cargo el actual procurador general de la Nación.

“Motivamos a la Contraloría General de la República que apoye las solicitudes de auditoría en tiempo efectivo que le está pidiendo el Procurador General de la Nación porque la lucha contra los actos crueles, contra el delito, se debe fortalecer con los informes de auditoría y hoy en día la Contraloría no ha estado a la altura de las circunstancias. La Contraloría avanza en unas causas, pero necesitamos que fortalezca la administración de justicia en tiempo efectivo”, concluyó Cedeño.