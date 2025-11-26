Contraloría ha entregado 53 auditorías en 2025, de 423 solicitadas por el MP

La Contraloría General de la Nación, bajo la administración del contralor Anel Flores, ha iniciado múltiples auditoría de alto perfil, incluyendo a Panama Ports Company, las Juntas Comunales y recientemente cautelado bienes al exvicepresidente José Gabriel Carrizo y el exdiputado Héctor Brands.El contralor no ha respondido directamente al mensaje de Cedeño y las cifras de la Procuraduría, sin embargo, en una reciente entrevista a <b>La Estrella de Panamá </b>destacó el trabajo que han realizado. 'En el gobierno anterior si se hicieron 150 auditorías en cinco años fue mucho. Nosotros llevamos 600 y pico', resaltó Flores.