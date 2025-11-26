Panamá, el segundo país más desigual de América Latina, según la Cepal

Según la Cepal, la desigualdad de ingresos en América Latina y el Caribe constituye una de las manifestaciones más claras de las profundas brechas socioeconómicas de la región. El índice de Gini promedio es el más alto del mundo, solo inferior al registrado en África subsahariana. Además, el decil superior de ingresos concentra en promedio un tercio del ingreso total nacional, mientras que el decil inferior no alcanza el 2 %, lo que representa una brecha de más de 20 veces entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre.La comparación entre las cifras más recientes y las de 2014 revela una caída promedio anual del 0,5 % en el índice de Gini en 16 países de la región. En 2024, el valor promedio simple para 12 países fue de 0,452, cifra similar a la de 2023 (0,456), pero menor a la de 2021 (0,469), lo que indica una 'leve mejora en la distribución del ingreso'. Entre 2021 y 2024, el promedio regional cayó a una tasa anual del 1,3 %.'Si bien es positivo que la distribución de ingresos haya mejorado, estos avances responden principalmente a dinámicas laborales y a tendencias demográficas de largo plazo, más que a políticas redistributivas', señala el documento.En 2024, Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras y México registraron caídas del índice de Gini iguales o superiores al 2 %, mientras que Panamá y República Dominicana experimentaron incrementos iguales o mayores a ese valor.Según el informe, la reducción de la desigualdad en los países donde hubo mejoras se explica principalmente por el mercado laboral y por la disminución del tamaño de los hogares, especialmente en los grupos de menores ingresos. Sin embargo, la Cepal advierte que estas variaciones no representan cambios estructurales profundos.