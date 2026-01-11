Caso Odebrecht entra en fase de juicio; Martinelli participará por videollamada

En 2014 se destapa el escándalo de Lava Jato en Brasil, una trama de corrupción y sobornos que involucraba a la petrolera estatal Petrobras y varias empresas de alto perfil, entre ellas Odebrecht. En julio de 2015 se abre una acción penal contra el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. En marzo de 2016 es condenado a 19 años de prisión. Mientras tanto, la empresa seguía licitando y obteniendo contratos en Panamá.En diciembre de ese mismo año Odebrecht firma un acuerdo de cooperación y Estados Unidos revela documentos sobre 788 millones de dólares en sobornos entre América Latina y África.Es entonces que Panamá empieza a investigar. De allí, tomó cinco años solamente recopilar la información financiera y esclarecer la trazabilidad de los fondos.'Trabajar con blanqueo de capitales requiere demostrar trazabilidad del dinero para luego realizar los estudios financieros y determinar si efectivamente el dinero es de procedencia ilícita y que se dieron las etapas que configuran este delito. Si el delito de blanqueo de capitales tiene un máximo de prescripción de 12 años, no tiene sentido que tengamos 5 años para poder acopiar la información', cuestionó el procurador.¿Qué va a pasar ahora?'Para comprender el proceso estamos dentro de lo que llamamos fase plenaria', explicó el procurador Gómez Rudy. 'Ya se dictó un llamamiento a juicio, se dio apertura a un periodo probatorio que fue utilizado tanto para la fiscalía como por las partes de las defensas y estamos ahora para llegar al desarrollo del juicio. Dentro del desarrollo del juicio cada uno de los votados indicará al tribunal si se consideran inocentes o culpables y también exigirá un periodo en el cual las partes podrán presentar pruebas extraordinarias. Luego de las prácticas de pruebas dentro del juicio penal corresponderá entonces la fase de alegaciones por todas las partes y el tribunal entraría entonces en estado de decidir para dictar su sentencia', detalló.En Panamá, el delito de blanqueo de capitales tiene una pena de prisión de entre 5 a 12 años. Este sería el plazo máximo que podría ser decretado como sentencia.A la fecha, decenas de personas han sido sentenciadas por este caso. Se han cobrado millones de dólares y se mantienen varios sujetos en prisión. En total, se han homologado nueve acuerdos colaboración eficaz y quince acuerdos de pena. De acuerdo al procurador, esto llevó a la recuperación 85,1 millones de dólares. Paradójicamente, durante estos años el Estado panameño también ha pagado y sigue pagando millones de dólares a Odebrecht por proyectos como la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen.El procurador envió un mensaje a la ciudadanía que espera finalmente una resolución para este caso.'La ciudadanía debe tener claro que todo proceso tiene reglas de trámites y este caso no es la excepción. Se han cumplido todas las fases correspondientes hasta el momento y se han seguido las reglas de un debido proceso. (Hay que) tener la confianza que el sistema de justicia vaya a responder conforme a la presentación del caso, la naturaleza del mismo y los grados de responsabilidad que se le atribuyan a aquellos que resulten vinculados al delito', puntualizó.