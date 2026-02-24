Cobre chileno proyecta crecimiento sostenido y recuperación productiva hacia 2034

La minería del cobre en Chile se encamina hacia una década de transición productiva con perspectivas positivas de largo plazo. La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) proyecta que el país alcanzará una producción de 6,0 millones de toneladas de cobre fino en el período 2025-2034, impulsada por la materialización de proyectos de reposición de capacidad, nuevas operaciones y desarrollos greenfield que ampliarán la base productiva nacional.Según el informe Proyección de la Producción de Cobre en Chile para los años 2025-2034, esta cifra representa un aumento de 12 % respecto a 2025 y permitiría a Chile concentrar aproximadamente 26.8 % de la producción mundial, reafirmando su posición estratégica en el mercado global del metal.Para 2025, Cochilco estimó una producción cercana a 5,4 millones de toneladas, nivel similar al observado en 2024, aunque con una leve disminución inferior al 2 % asociada a menores niveles productivos en algunas faenas relevantes. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile muestran que la producción alcanzó 5,4 millones de toneladas en 2025, mientras que para 2026 se prevé un volumen cercano a 5,5 millones de toneladas.'La caída proyectada de la producción de cobre fino posterior a 2027 responde a factores estructurales y no a efectos transitorios', destaca el informe.