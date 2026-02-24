China defenderá a PPC; Panamá se prepara inventariando puertos

A inicios de febrero de este año, cuando ya se conocía el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional el contrato con PPC, el medio digital Bloomberg comunicó que las autoridades chinas le habían pedido a empresas estatales suspender conversaciones sobre nuevos proyectos con Panamá, como medida de represalia tras la anulación del contrato para la operación de las terminales portuarias. El reporte de Bloomberg también indicó que, dentro de las acciones consideradas, se habría pedido a algunas navieras analizar rutas alternativas para el manejo de carga, siempre que no impliquen mayores costos operativos. Asimismo, autoridades aduaneras chinas estarían intensificando inspecciones a ciertos productos procedentes de Panamá, entre ellos bienes agrícolas.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, manifestó este martes 24 de febrero que la posición del país es clara. “La parte china defenderá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas”, declaró durante una conferencia de prensa. Mientras que la Región Administrativa Especial de Hong Kong (Raehk), de dónde proviene CK Hutchison, protestó ante el gobierno panameño por la “toma forzosa” de los puertos. El secretario de Comercio y Desarrollo Económico de la Raehk, Algernon Yau, expresó formalmente el descontento del gobierno hongkonés al Cónsul General de Panamá en Hong Kong. Señaló que la toma de control por parte de Panamá socava el espíritu de los contratos y vulnera los legítimos derechos e intereses de las empresas de Hong Kong que operan en el extranjero.

¿Qué está haciendo Panamá?

El Gobierno Nacional ha tomado múltiples acciones respecto a los puertos a un ritmo vertiginoso con el objetivo de no interrumpir la operación portuaria. Se emitió un decreto de ocupación, se refrendaron sendos contratos con APMT y TIL Panama para las concesiones, se tumbó el sistema informático para protegerlo de ataques cibernéticos y se capacitó a los trabajadores durante su jornada laboral sobre los nuevos sistemas.

De acuerdo al ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, el movimiento comercial no se ha visto afectado. “Cuando nosotros vimos la ventana de atraques o de llegadas de buque, en el caso de Balboa, había dos buques que estaban atracados en el terminal de Balboa, los cuales salieron antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia, alrededor de las 7 de la mañana. El fallo fue publicado a las 8 de la mañana. En el caso de Cristóbal no había realmente buques atracados. Y dentro de la ventana de tiempo de buques, en el caso de Balboa, se tiene contemplado la llegada, si mal no recuerdo, de un buque de la línea naviera Evergreen y otra de la línea naviera Express. Con ambas se ha tenido comunicación y estamos en coordinación. En el caso de Cristóbal, teníamos una ventana de tiempo sin atraque de 11 días, contados a partir del día de ayer (lunes). Así que eso no ha tenido, hasta la fecha, afectación con el atraco de buques de carga contenedorizada”, detalló durante una conferencia de prensa el martes 24.

La Estrella de Panamá preguntó al ministro sobre la ventana de tiempo que estiman para valorar los activos, la postura de PPC y si hay una estrategia ante posibles represalias chinas.

“El contrato de concesión transitoria para la operación, administración, mantenimiento y explotación de los puertos de Balboa y Cristóbal establece que en un periodo de 10 días hábiles tanto la AMP como el operador transitorio debe designar a una empresa para realizar la valorización de los equipos que se encuentran en cada una de las terminales”, detalló Icaza luego de una reunión del Consejo de Gabinete en la Presidencia de la República. “Una vez que sea designada esa persona tendremos 90 días para entonces poder tener y presentar esos informes de ambas partes para poder entonces llegar a la valorización de los equipos que se encontraron”, añadió.

Este proceso es clave, ya que con esta valoración es que se calculará el monto de la compensación a Panama Ports Company luego que se ordenara la ocupación de los puertos. La empresa, filial de la hongkonesa CK Hutchison, emitió un comunicado esta semana calificando de “ilegales” las acciones tomadas por el gobierno de Panamá.

”La empresa está en su posición y en todo su derecho de entablar las acciones legales que asistían a bien hacer y el Estado panameño a defenderse como bien también lo ha manifestado y eso es lo que nosotros como estado panameño responsablemente a través del Ministerio de Economía y Finanzas nos estaremos preparando para contratar entonces lo que será la defensa tanto internacional como nacional de las distintas acciones legales que desea entablar la empresa”, respondió Icaza.