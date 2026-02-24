China defenderá a PPC; Panamá se prepara inventariando puertos

Los contratos entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas que ahora pasarán a administrar los puertos fueron publicados en Gaceta Oficial, mientras que todos los documentos relacionados al proceso fueron publicados en el portal de Panama Compra.De acuerdo a la información en Panama Compra, TIL Panama, S.A. presentó una propuesta por 15,8 millones de dólares, mientras que APMT Panama, S.A. ofertó 26,1 millones de dólares. Las empresas pagarán al Estado panameño mensualmente una tarifa por movimiento de $13,20 por contenedor y una tarifa de muellaje de $6,60 por vehículo desembarcado que no esté en contenedor. Las empresas pagarán un canon fijo de 7,5 millones de dólares y un canon variable que será el excedente mensual luego de restar a los ingresos totales de la operación el canon fijo, los montos recuperables admisibles incurridos y la contraprestación del concesionario. Este se empezará a pagar después de 4 meses.