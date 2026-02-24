  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Comisión de Credenciales avala descuentos por ausencias a diputados

Comisión de Credenciales avala descuentos por ausencias a diputados
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 25/02/2026 00:00
El proyecto, avalado por unanimidad, introduce sanciones económicas por ausencias injustificadas en el pleno y regula la asistencia por curul en medio de reclamos por mayor disciplina legislativa

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate la modificación del artículo 86 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, una reforma que introduce descuentos proporcionales a los diputados que se ausenten injustificadamente de las sesiones plenarias o que no habiliten a sus suplentes.

La decisión, adoptada por unanimidad, marca un punto sensible en un órgano legislativo que enfrenta cuestionamientos constantes por ausencias, falta de quórum y votaciones a deshoras. El mensaje político es claro: la curul vacía tendrá consecuencias económicas.

Aunque el voto final fue unánime, el camino al consenso estuvo lejos de ser pacífico. Durante semanas, la discusión en la Comisión de Credenciales expuso tensiones internas sobre el alcance de las sanciones, la figura del suplente y el verdadero rol del diputado dentro y fuera del pleno.

El diputado Augusto Palacio, de la bancada independiente Vamos, planteó el principio que terminó dominando la narrativa del debate: “Quien no trabaja no cobra”.

A su juicio, la reforma responde a una demanda ciudadana directa. Sostuvo que la curul es una “dupleta”, integrada por principal y suplente, y que la ausencia de ambos en el hemiciclo debilita la legitimidad del Órgano Legislativo.

Palacio advirtió que no avanzar con la reforma enviaría “un mal mensaje” en un contexto donde la Asamblea enfrenta una marcada crisis de credibilidad.

El diputado José Luis Varela, del Partido Panameñista, amplió el debate al cuestionar las sesiones que se extienden entre las 10:00 p.m. y las 8:00 a.m., conocidas popularmente como “madrugonazos”.

Su planteamiento buscaba limitar la aprobación de proyectos controversiales en horarios de baja supervisión pública.

Varela propuso que el descuento se aplicara automáticamente ante la ausencia, sin depender de que la sesión se cayera por falta de quórum. Sin embargo, reconoció que existen circunstancias que ameritan justificación, como fuerza mayor, citas médicas o misiones oficiales en el circuito.

Su intervención puso sobre la mesa una discusión más amplia: la tensión entre el trabajo legislativo en el pleno y la labor territorial que los diputados realizan en sus comunidades.

La defensa del suplente y el trabajo territorial

Desde el Partido Revolucionario Democrático, el diputado Benicio Robinson defendió el papel del suplente. Recordó que cuando este asume lo hace con las mismas facultades y responsabilidades del principal. A su juicio, eliminar la referencia al quórum podría generar efectos no previstos y afectar la dinámica parlamentaria.

Robinson sostuvo que el objetivo no debe ser “castigar por castigar”, sino garantizar que las sesiones inicien y se desarrollen sin tropiezos. También defendió el trabajo en el circuito como parte integral del mandato político.

La diputada por la libre postulación Yamireliz Chong Smith ofreció una de las intervenciones más críticas. Citó artículos de la Constitución para subrayar que la función primordial del diputado es legislativa, judicial y administrativa dentro de la Asamblea, no en el circuito.

Cuestionó la lógica de contabilizar la asistencia como una sola curul mientras se mantienen dos salarios —principal y suplente— y denunció prácticas que, según afirmó, afectan el funcionamiento del pleno. Señaló que algunas sesiones inician sin quórum o lo pierden cuando diputados se retiran estratégicamente para evitar votar proyectos polémicos.

Su propuesta fue más lejos: si se descuenta al principal por ausencia injustificada, ese monto debería transferirse al suplente que sí cumplió con la jornada legislativa.

Curul al 100 % y sesiones virtuales

Dana Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, defendió que la asistencia se mida por curul, sumando principal y suplente para reflejar el 100 % de representación.

Cuestionó que solo se publique el porcentaje de asistencia del principal y reiteró que el trabajo en el circuito también forma parte de la representación política.

La diputada también respaldó la regulación formal de las sesiones virtuales, una práctica que se consolidó durante la pandemia y que ahora queda incorporada bajo parámetros específicos.

El consenso y lo que quedó fuera

Las propuestas más severas —como multas equivalentes a un mes o más de salario, o restricciones casi absolutas a las sesiones nocturnas— no prosperaron. Tras un receso y conversaciones entre bancadas, la Comisión de Credenciales presentó un texto de consenso que fue aprobado sin votos en contra.

El nuevo artículo 86 establece descuentos proporcionales por ausencias injustificadas, contabiliza la asistencia por curul, permite aplicar sanciones cuando no haya quórum y autoriza sesiones virtuales en circunstancias excepcionales.

VIDEOS
Lo Nuevo