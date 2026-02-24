Comisión de Credenciales avala descuentos por ausencias a diputados

Desde el Partido Revolucionario Democrático, el diputado Benicio Robinson defendió el papel del suplente. Recordó que cuando este asume lo hace con las mismas facultades y responsabilidades del principal. A su juicio, eliminar la referencia al quórum podría generar efectos no previstos y afectar la dinámica parlamentaria.Robinson sostuvo que el objetivo no debe ser 'castigar por castigar', sino garantizar que las sesiones inicien y se desarrollen sin tropiezos. También defendió el trabajo en el circuito como parte integral del mandato político.La diputada por la libre postulación Yamireliz Chong Smith ofreció una de las intervenciones más críticas. Citó artículos de la Constitución para subrayar que la función primordial del diputado es legislativa, judicial y administrativa dentro de la Asamblea, no en el circuito.Cuestionó la lógica de contabilizar la asistencia como una sola curul mientras se mantienen dos salarios —principal y suplente— y denunció prácticas que, según afirmó, afectan el funcionamiento del pleno. Señaló que algunas sesiones inician sin quórum o lo pierden cuando diputados se retiran estratégicamente para evitar votar proyectos polémicos.Su propuesta fue más lejos: si se descuenta al principal por ausencia injustificada, ese monto debería transferirse al suplente que sí cumplió con la jornada legislativa.