“Veranos del Canal”: música, conferencias y más de 40 artistas recorrerán Panamá

‘Veranos del Canal’ reiteró – con el fin de asegurar la sana convivencia entre todos y el disfrute de las actividades – diversas recomendaciones como el de llegar temprano a los eventos, al tiempo que subrayó la prohibición de bebidas alcohólicas en los recintos donde se estén efectuando las actividades. De igual forma, reiteró la cooperación con distintos organismos de seguridad como la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil para salvaguardar la integridad del público.Además, en alianza con la empresa Istmo Co., ‘Veranos del Canal’ buscará ser un evento sostenible en el que se observe la correcta recolección de los residuos y su reciclaje así como la medición de la huella de carbono de cada evento.