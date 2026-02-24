“Veranos del Canal”: música, conferencias y más de 40 artistas recorrerán Panamá

Como desde hace 20 ediciones, el Canal de Panamá se prepara para desplegar al público una serie de actividades – entre conciertos y conferencias – bajo el programa ‘Veranos del Canal’, que no solo busca brindar una alternativa de educación y esparcimiento en todo el país, sino reivindicar la identidad cultural que hace único a un país que alberga una de las vías interocéanicas más importantes del mundo.

Con un sentido democratizador de la cultura, las actividades no solo tendrán como punto de encuentro a las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, sino otros puntos del país como Colón, Chiriquí y Los Santos. Dicha agenda recorrerá el país desde el 26 de febrero al 22 de marzo.

En concreto, El ‘Verano del Canal’ realizará su andadura por el territorio nacional en las siguientes fechas: Colón (26 al 28 de febrero en el Centro de Arte y Cultura de Colón);

Chiriquí (7 y 8 de marzo en Federal Mall); Los Santos (14 y 15 de marzo en el Auditorio y en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero; y Panamá (16 al 22 de marzo en el Teatro Ascanio Arosemena y las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal).

Un proyecto para enaltercer el talento panameño

Desde su primera edición celebrada en el año 2003, ‘Veranos del Canal’ se constituyó en un espacio propicio para que el talento nacional pudiera crecer, evolucionar y proyectarse ante el mundo.

“Cada edición es un recordatorio de que Panamá tiene voces, historias, música, sueños y que merecen ser escuchados y celebrados. Cada aplauso que reciben nuestros artistas es también un aplauso a nuestra historia, a nuestra diversidad y a la riqueza cultural que tenemos en Panamá (...) Cada nota que se escuchará, cada danza que admirarán, cada expresión creativa que los emocione en el escenario de Verano del Canal es fruto del talento, la pasión y dedicación de panameños y panameñas que trabajan con esfuerzo y grandes sueños”, expresó el gerente de Comunicaciones del Canal de Panamá, Mario Gotti.

En este sentido, la organización del evento definió a la actividad de ‘Veranos del Canal’ como una travesía artística a tres ritmos en la que brindarán una serie de conferencias ligadas a diversos tópicos como la cultura, el desarrollo personal, la economía y los deportes a cargo de expertos en sus respectivas áreas.

Entre esas personalidades están la gestora cultural y directora de la Fundación Puertas Abiertas Ilka Ender, quien brindará una conferencia sobre el uso del talento con un propósito; el director técnico de la selección panameña de fútbol, Thomas Christiansen, quien junto con el director técnico de la selección panameña de fútbol Sub-17 Felipe Baloy ofrecerá al público la conferencia ‘Camino al Mundial 2026: cultura de equipo, decisiones y mentalidad ganadora’; y la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, quien versará sobre la ‘Cuenca de Río Indio y el Agua del Futuro’, además del administrador del Canal de Panamá Ricaurte Vásquez y el director de la INDICATIC AIP, el Dr. Phillipe Aniorte, quienes conversarán en la conferencia ‘Canal de Panamá: Visión de Futuro’.

La inscripción de estas conferencias se realizará mediante un código QR que igualmente estará disponible en las plataformas digitales del Canal de Panamá.

No obstante, ‘Veranos del Canal’ no solo se centrará en su variedad de conferencias, sino en lo ecléctico de su cartelera musical. Una prueba de ello son los más de 40 artistas nacionales que expondrán una gran variedad de géneros musicales que van desde el típico, el pop, el rock y el reggae hasta la salsa, lo urbano y el ‘romantic style’.

Algunos de los artistas que figuran en la cartelera musical son Roberto Delgado y Orquesta, Ramiro Hernández, Andrea Pérez Meana, DJ Yellow, Os Almirantes, Miguel Cigarruista, Víctor Jaramillo, Julieta Villamonte, Anarkelys, Toby King, Dámaso Jiménez, Kenny & Kiara, Joaquín Chávez, Los Beachers, Renato, Arian Abadi, Baby Karen, DJ Peanut, Martin Machore y Renato, entre otros.

Este último artista – quien es conocido por ser uno de los precursores del reggae en español junto a otros artistas como El General y Nando Boom – reivindicó a Panamá como el eje cultural en el que nació el ritmo que hoy se conoce como el reggaetón.

“Mucha juventud no sabe la importancia de lo que ha pasado con nosotros aquí en Panamá musicalmente. Desde los tiempos de Dorindo Cárdenas hasta nosotros los que cantamos el reggae en español”, rememoró Renato, al tiempo que adelantó que se presentará el 28 de febrero un tema con el artista puertorriqueño Farruko en el que reversionará su famoso tema ‘La Chica de los Ojos Café’, el cual será estrenado el día antes.