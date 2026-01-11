Pedro Rojas, el venezolano que enfrentó a Maduro en la corte de Nueva York

Luego del confrontamiento entre Rojas y el exdictador, los 'marshals' se acercaron, Pedro no opuso resistencia. Entregó su identificación. Se sentó cuando se lo pidieron. Se levantó cuando se lo ordenaron. Sabía que podía terminar detenido. No le importó.Pidió disculpas a los oficiales y se movió cómo le ordenaban. Lo sacaron por la parte trasera del edificio. Afuera lo esperaban decenas de cámaras. Desde entonces no ha parado: Antena 3, Univisión, TV Azteca, La Nación, llamadas, entrevistas, vuelos cambiados. Dice que aún no sabe qué día es.Lo único que quiso al llegar a casa fue abrazar a su hija y a su esposa.Pedro Rojas insiste en que no es un héroe. Se define como 'un venezolano más'. Pero sabe —porque se lo dijo Antonio Ledezma, que lo conoció siendo adolescente— que fue parte de la historia.Su grito duró segundos. El silencio que vino después todavía dura.Ese silencio no fue vacío. Fue memoria acumulada. Fue la voz de quienes no pudieron hablar. Fue el eco de una frase dicha a menos de metro y medio del poder, cuando el poder ya no tenía armas, ni palacio, ni micrófono.Solo un hombre sentado frente a otro.Y un país entero escuchando.