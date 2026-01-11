Milagritos o exvotos: objetos de fe, arte popular y memoria viva de Panamá

El historiador del arte David Freedberg ha señalado que las imágenes religiosas no solo representan, sino que actúan: provocan emociones, generan respuestas físicas y movilizan conductas rituales. En Panamá, Santa Librada y el Cristo Negro no son percibidos como imágenes pasivas, sino como presencias vivas capaces de escuchar, interceder y transformar la experiencia humana. Los exvotos son la respuesta material a esa relación.Desde la antropología panameña, en sus escritos Pedro Prado ha destacado que estas prácticas no deben entenderse únicamente como actos individuales de devoción, sino como lenguajes culturales colectivos, donde se inscriben historias de dolor, resistencia, género, enfermedad y esperanza. Cada objeto dejado en un altar es también una forma de memoria social.