Oficinas comerciales, el interés de Taiwán

El diputado Betserai Richard soltó en sus redes sociales la primicia desde Taiwán. Las autoridades de la isla manifestaron su interés en abrir oficinas comerciales en Panamá.

Richards señaló que en una reunión de trabajo con Susan Hu, de la Administración de Comercio Internacional del Ministerio de Economía de Taiwán, el funcionario indicó que al país asiático “le gustaría poder establecer una oficina comercial que permita exportar hacia Taiwán más productos y generar oportunidades de desarrollo para Panamá”.

Richards, al igual que otros siete diputados se encuentran en Taiwán en un viaje no oficial que generó en Panamá una tensión diplomática entre Panamá, China y Estados Unidos.

Los diputados se encuentran en la isla desde el pasado lunes y estarán hasta el domingo.

El diputado Richards aseguró que un “alto porcentaje” de productos panameños como el camarón y el café tienen como destino ese mercado.

Agregó que la ausencia de una oficina comercial obliga a muchos empresarios panameños a viajar a Colombia para poder concretar sus exportaciones. Sin embargo, el diputado es consciente que “no corresponde a un grupo de diputados efectuar estas gestiones” y que es la Cancillería de Panamá la institución llamada a evaluarlas el interés de Taiwán.

Richards también llamó a “avanzar hacia lazos con países democráticos como Taiwán”.

El pasado 21 de noviembre, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, afirmó a este medio que la posibilidad de abrir una oficina comercial en Taiwán está “descartada”

Aseguró que el Gobierno no está considerando esa opción porque se encuentra “muy enfocado en lo que tenemos andando ahora mismo” y recordó que Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 2017, cuando pasó a reconocer a la República Popular China.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, cuestionó la visita de los diputados y advirtió posibles repercusiones en la relación bilateral con China. Afirmó que “mi gobierno no avala ese viaje bajo ninguna circunstancia”, señalando que “las consecuencias pueden ser complejas” y calificó como falso que los legisladores puedan viajar a “hablar de inversiones y de proyectos”.