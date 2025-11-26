Galván acusa a 11 ediles de desmantelar gerencias sociales y bloquear la modernización de Colón

'El Consejo está haciendo política de choque contra el alcalde. Han aprobado acuerdos absurdos e inconstitucionales, como uno donde ellos mismos deciden el orden del gasto administrativo, poniendo primero todo lo que les corresponde a ellos', cuestionó.También denunció presiones económicas y una lógica 'transaccional' por parte de algunos ediles: 'Hay representantes que me dicen abiertamente: ‘Si usted no me paga lo que no me pagó el alcalde anterior, yo no voto a favor de nada’. Eso ya no es política, es una postura irracional y chantajista', afirmó.El alcalde señaló además al gobernador de Colón como un actor que, según él, respalda a los 11 representantes que votaron la eliminación de las gerencias.'Nos preocupa escuchar audios de un alto funcionario del Gobierno criticando y avalando lo que hicieron los representantes, diciendo que los gerentes no deben hablar con los ministros. Pregunto al Gobierno central si ese funcionario está para socavar la administración municipal o para orquestar esta situación', expresó.Sobre la sesión del día anterior, la describió con dureza: 'Era como hablar con un verdugo con la capa puesta y el hacha al hombro. Dijeran lo que se dijera, ya habían decidido cortar cabezas. Se reían, se burlaban y levantaron sus 11 manos como quien cumple una línea'.Galván adelantó que acudirán a la justicia: 'Con nuestro equipo de abogados vamos a defender lo correcto, lo justo, el avance y la modernización. No vamos a aceptar un Colón condenado a ‘más de lo mismo’'.