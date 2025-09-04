Pérez Balladares sobre Caso Brands: ‘Tiene mucho que explicar’

El expresidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/ernesto-perez-balladares">Ernesto Pérez Balladares</a></b>, pidió <b>claridad sobre las recientes irregularidades detectadas en las cuentas del exdiputado y exdirector de <a href="/tag/-/meta/pandeportes-instituto-panameno-de-deportes">Pandeportes</a>, <a href="/tag/-/meta/hector-brands">Héctor Brands</a></b>, al tiempo que resaltó el rol clave que tuvo su administración en la creación de la<b><a href="/tag/-/meta/uaf-unidad-de-analisis-financiero"> Unidad de Análisis Financiero (UAF)</a></b>.<i>'Si es verdad que hay semejante movimiento en las cuentas de ese señor, tiene mucho que explicar, porque no conozco a empresarios exitosos que tengan ese tipo de movimientos en sus cuentas personales'</i>, manifestó Pérez Balladares, en <b>Noticias 180 minutos</b> al ser consultado por las transacciones bancarias bajo sospecha. Según reportes de La Decana, <b>más de 38 cuentas vinculadas a Brands y sus empresas registraron 28.000 transacciones </b>que levantan 'preocupación' por <b>posibles vínculos con lavado de dinero, corrupción y uso de testaferros</b>.El expresidente advirtió sobre la impunidad que suele rodear estos casos:<i> 'En muchos de los casos enigmáticos que hemos visto en los últimos años, pareciera que se evade la responsabilidad, por más de que se vaya al Ministerio Público o se realicen juicios. Al final del día el dinero se queda en otras manos, no se reinstala al Estado panameño y mucho menos pareciera que hubiera una certeza de castigo'</i>.