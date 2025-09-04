Pérez Balladares sobre Caso Brands: ‘Tiene mucho que explicar’

El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, pidió claridad sobre las recientes irregularidades detectadas en las cuentas del exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, al tiempo que resaltó el rol clave que tuvo su administración en la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

“Si es verdad que hay semejante movimiento en las cuentas de ese señor, tiene mucho que explicar, porque no conozco a empresarios exitosos que tengan ese tipo de movimientos en sus cuentas personales”, manifestó Pérez Balladares, en Noticias 180 minutos al ser consultado por las transacciones bancarias bajo sospecha.

Según reportes de La Decana, más de 38 cuentas vinculadas a Brands y sus empresas registraron 28.000 transacciones que levantan “preocupación” por posibles vínculos con lavado de dinero, corrupción y uso de testaferros.

El expresidente advirtió sobre la impunidad que suele rodear estos casos: “En muchos de los casos enigmáticos que hemos visto en los últimos años, pareciera que se evade la responsabilidad, por más de que se vaya al Ministerio Público o se realicen juicios. Al final del día el dinero se queda en otras manos, no se reinstala al Estado panameño y mucho menos pareciera que hubiera una certeza de castigo”.