Estados Unidos no recibe a Héctor Brands

El exdiputado, Héctor Brands, actualmente investigado por la Procuraduría General de la Nación no logra ingresar a los Estados Unidos al ser rechazado por migración del país norteamericano a las 6:00 p.m. de este viernes.

Fuentes informaron que Brands estaría regresando a Panamá en próximo vuelo.

Durante la gestión del exdiputado en Pandeportes, se adjudicaron contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno familiar.

Entre las principales beneficiadas se encuentran Rigaservices, S.A., con $170,7 millones; Hombres de Blanco, Corp., con $19,9 millones; y el Consorcio Deporte Panameño, con $77,1 millones. Estas empresas han sido objeto de cuestionamientos previos por su historial en contrataciones públicas.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó transacciones sospechosas por un total de $28,3 millones en cuentas asociadas a Brands y tres sociedades vinculadas: Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production & Consulting Corp. Estas sociedades tienen directivos con lazos familiares directos con Brands, incluyendo a su hermano y su hijo.

El Ministerio Público abrió una investigación formal el 3 de septiembre de 2025, realizando diligencias en Pandeportes, el Registro Público, el Municipio de San Miguelito y la Contraloría General de la República.

El procurador general, Luis Gómez Rudy, afirmó que cualquier indicio de delito obliga a la apertura de investigaciones penales correspondientes.