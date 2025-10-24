Estados Unidos no recibe a Héctor Brands

El exdiputado, <b><a href="/tag/-/meta/hector-brands">Héctor Brands</a></b>, actualmente investigado por la <b><a href="/tag/-/meta/pgn-procuraduria-general-de-la-nacion">Procuraduría General de la Nación</a></b> no logra ingresar a los <b>Estados Unidos</b> al ser rechazado por migración del país norteamericano a las 6:00 p.m. de este viernes.Fuentes informaron que Brands estaría regresando a Panamá en próximo vuelo.Durante la gestión del exdiputado en Pandeportes, <b>se adjudicaron contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno familiar</b>. Entre las principales beneficiadas se encuentran <b>Rigaservices, S.A., con $170,7 millones; Hombres de Blanco, Corp., con $19,9 millones; y el Consorcio Deporte Panameño, con $77,1 millones</b>. Estas empresas han sido objeto de cuestionamientos previos por su historial en contrataciones públicas.La <b><a href="/tag/-/meta/uaf-unidad-de-analisis-financiero">Unidad de Análisis Financiero (UAF) </a></b>reportó transacciones sospechosas por un total de $28,3 millones en cuentas asociadas a Brands y tres sociedades vinculadas: Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production &amp; Consulting Corp. Estas sociedades <b>tienen directivos con lazos familiares directos con Brands, incluyendo a su hermano y su hijo</b>.El Ministerio Público abrió una investigación formal el 3 de septiembre de 2025, realizando diligencias en Pandeportes, el Registro Público, el Municipio de San Miguelito y la Contraloría General de la República. El procurador general, Luis Gómez Rudy, afirmó que cualquier indicio de delito obliga a la apertura de investigaciones penales correspondientes.