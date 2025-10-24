  1. Inicio
Estados Unidos no recibe a Héctor Brands

Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes.
Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 24/10/2025 19:23
El exdiputado estaría regresando al istmo en un próximo vuelo.

El exdiputado, Héctor Brands, actualmente investigado por la Procuraduría General de la Nación no logra ingresar a los Estados Unidos al ser rechazado por migración del país norteamericano a las 6:00 p.m. de este viernes.

Fuentes informaron que Brands estaría regresando a Panamá en próximo vuelo.

Durante la gestión del exdiputado en Pandeportes, se adjudicaron contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno familiar.

Entre las principales beneficiadas se encuentran Rigaservices, S.A., con $170,7 millones; Hombres de Blanco, Corp., con $19,9 millones; y el Consorcio Deporte Panameño, con $77,1 millones. Estas empresas han sido objeto de cuestionamientos previos por su historial en contrataciones públicas.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) reportó transacciones sospechosas por un total de $28,3 millones en cuentas asociadas a Brands y tres sociedades vinculadas: Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM Production & Consulting Corp. Estas sociedades tienen directivos con lazos familiares directos con Brands, incluyendo a su hermano y su hijo.

El Ministerio Público abrió una investigación formal el 3 de septiembre de 2025, realizando diligencias en Pandeportes, el Registro Público, el Municipio de San Miguelito y la Contraloría General de la República.

El procurador general, Luis Gómez Rudy, afirmó que cualquier indicio de delito obliga a la apertura de investigaciones penales correspondientes.

El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa una crisis constante que parece no tener fin, tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
