Dayana Navarro
Deborah Peña
  • 24/10/2025 07:49
Videos

Video: Hermanos Salvaje: la fuerza nostálgica del nuevo rock en español

Cultura
Rock en español
Hermanos Salvaje
Durante su paso por Panamá, el trío conversó con La Estrella de Panamá sobre su evolución artística y el significado profundo que encierra su nombre y su música
Lo Nuevo