APC Experian reporta caída de morosidad y prevé impulso hipotecario en 2026

El Sistema de Referencias de Crédito de la APC Experian cerró noviembre de 2025 con señales de estabilidad en el comportamiento del crédito, al registrar una morosidad total del 6.5 % sobre saldo, por debajo del 6.9 % observado en el mismo mes del año 2024. La plataforma mantiene actualmente información de 2,416,242 personas naturales, entre panameños y extranjeros, con al menos una referencia de crédito activa, reflejando el mercado financiero y su evolución hacia el cierre del año.

La deuda total acumulada en el sistema ascendió a $42,557 millones, de los cuales $1,324 millones corresponden a Cuentas contra Reserva, equivalentes al 3.11 % de la cartera. Estas cuentas representan obligaciones que han sido castigadas por los agentes económicos, que han debido utilizar sus provisiones para compensar las pérdidas. Pese a ello, las cifras muestran un desempeño positivo en comparación con el año pasado, especialmente considerando que el saldo total ha crecido y la morosidad general ha disminuido.

La gerente general de APC Experian, Giovanna Cardellicchio, destacó que los resultados muestran un año estable y con perspectivas favorables, ya que los indicadores reflejan una morosidad controlada y un sistema financiero estable, con señales de mayor dinamismo en la actividad crediticia hacia el cierre de 2025, lo que apunta a un comienzo favorable en 2026, según se desprende del reporte Future Now divulgado este miércoles 10 de diciembre.

Uno de los segmentos que mayor dinamismo presenta es el de hipotecas bancarias, que cerró el mes con un saldo de $21,308 millones, distribuidos en 340,787 préstamos y con una morosidad de 4.8 %. Cardellicchio resaltó que se espera una recuperación más marcada del mercado inmobiliario durante el primer trimestre de 2026.

La titular del buró de crédito panameño anticipó una reactivación en el mercado de bienes inmuebles a partir de enero de 2026, cuando entre en vigor la Ley 481 de 2025 sobre interés preferencial.

En cuanto al financiamiento de transporte, los préstamos bancarios sobre autos continúan siendo la cartera con mejor comportamiento. La morosidad se ubicó en 2.2 %, la más baja del sistema, con una deuda total de $2,287 millones equivalente a 166,015 vehículos y un promedio de $13,780 por préstamo, cifra superior en 6 % al promedio del año pasado. Según el informe, este tipo de crédito suele mostrar mayor dinamismo en los últimos meses del año, impulsado por ferias, promociones y la demanda asociada a la renovación de flotas personales y comerciales.

Por otro lado, los préstamos personales presentan diferencias en el tipo de institución que los otorga. En los bancos, el saldo total asciende a $8,530 millones para 639,521 obligaciones, con una morosidad de 4.1 % y un préstamo promedio de $13,339. En contraste, las cooperativas y financieras reportan un saldo conjunto de $2,734 millones entre 779,400 obligaciones, para un préstamo promedio de $3,509 pero con una morosidad del 15.4 % sobre el saldo, evidenciando un mayor riesgo. El informe de APC Experian señala que el 39.2 % de estos préstamos con cooperativas y financieras registra atrasos superiores a 60 días, frente al 3.9 % observado en la banca, donde este último es medido en cantidad de obligaciones no de saldo.

“Las cifras demuestran que los bancos emiten préstamos personales más altos, mientras que las otras instituciones financieras se concentran en préstamos más pequeños, pero que conllevan un mayor riesgo”, indicó Cardellicchio a través del reporte.

Las tarjetas de crédito bancarias, tradicionalmente el producto con mayor morosidad, mostraron una mejora significativa. La mora cayó de 10 % en 2024 a 8.7 % en noviembre, con un total adeudado de $2,933 millones´para 865,113 tarjetas activas y en circulación, es decir, un promedio de $3,391 por tarjeta o dinero plástico. Esta reducción responde a un mayor control del gasto, campañas de regularización y ajustes en las políticas de otorgamiento. No obstante, las tarjetas de crédito se mantienen como el producto bancario con la morosidad más alta del sistema.

El informe también destaca el aumento en la apertura de nuevos préstamos. Solo en septiembre de 2025, los bancos aprobaron 42,657 nuevos financiamientos, un incremento del 8 % frente al mismo periodo de 2024, cuando otorgaron 39,519 en septiembre de 2024. Por su parte, las financieras mostraron un crecimiento del 13 % al aprobar 24,127 préstamos, mientras que las cooperativas se mantuvieron relativamente estables con 6,094 préstamos nuevos en septiembre pasado.

“Faltando un mes para que termine el año, podemos indicar que 2025 se mantuvo estable en comparación con 2024, con un leve aumento en préstamos hacia el final del año.La morosidad en todas las carteras está muy similar o un poco por debajo de las que manejábamos el año pasado”, concluyó Cardellicchio en el reporte de noviembre de 2025..