Idaan inicia segunda fase de desinfección de la red tras la crisis del río La Villa

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (IDAAN) anunció, este viernes, el inicio de la desinfección de plantas y tuberías en las provincias de Herrera y Los Santos para garantizar el suministro de agua potable, proceso que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Salud.

La entidad anunció un avance crucial en la solución a la crisis hídrica que afectó a comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos, que se abastecen de la planta potabilizadora que toma agua del Río La Villa.

El director ejecutivo, Rutilio Villarreal, informó que el IDAAN está listo para iniciar la desinfección de las plantas potabilizadoras y de las tuberías de distribución. Villarreal explicó ante los medios de comunicación que se trata de la fase 2 del proceso de limpieza de las tuberías y la red.

El objetivo central de esta acción es claro: garantizar agua apta para el consumo humano a la población de la región de Azuero lo antes posible.