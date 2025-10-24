  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Idaan inicia segunda fase de desinfección de la red tras la crisis del río La Villa

La planta potabilizadora Roberto Reyna se abastece del Río La Villa, en la provincia de Herrera.
La planta potabilizadora Roberto Reyna se abastece del Río La Villa, en la provincia de Herrera. Idaan
Por
Kathyria Caicedo
  • 24/10/2025 16:38
Se estima que muy pronto, las poblaciones abastecidas por el río La Villa cuentan con agua apta para el consumo humano.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (IDAAN) anunció, este viernes, el inicio de la desinfección de plantas y tuberías en las provincias de Herrera y Los Santos para garantizar el suministro de agua potable, proceso que deberá contar con la aprobación del Ministerio de Salud.

La entidad anunció un avance crucial en la solución a la crisis hídrica que afectó a comunidades de las provincias de Herrera y Los Santos, que se abastecen de la planta potabilizadora que toma agua del Río La Villa.

El director ejecutivo, Rutilio Villarreal, informó que el IDAAN está listo para iniciar la desinfección de las plantas potabilizadoras y de las tuberías de distribución. Villarreal explicó ante los medios de comunicación que se trata de la fase 2 del proceso de limpieza de las tuberías y la red.

El objetivo central de esta acción es claro: garantizar agua apta para el consumo humano a la población de la región de Azuero lo antes posible.

Calendario de trabajos del IDAAN en Azuero

Villarreal enfatizó que estos trabajos se realizarán cumpliendo con “rigurosos protocolos técnicos y sanitarios”, para que las familias de Azuero tengan agua potable en sus hogares muy pronto.

Un punto fundamental en el proceso es que la totalidad del trabajo deberá contar con el aval del Ministerio de Salud (MINSA).

Según lo informado por el IDAAN en sus cuentas oficiales, la segunda fase de desinfección iniciará en la primera semana de noviembre: “Iniciamos la segunda fase de desinfección de los sistemas de acueductos. El primer punto será la limpieza de la planta potabilizadora de Llano de Piedra el próximo 6 de noviembre.”

Se espera que el cumplimiento de estos protocolos técnicos y sanitarios permita restablecer la normalidad en el suministro de agua apta para el consumo humano para las comunidades afectadas.

VIDEOS

Video: Perú suma su séptimo presidente desde 2016 tras la abrupta destitución de Dina Boluarte
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa una crisis constante que parece no tener fin, tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía
El presidente interino de Perú, José Jerí Oré, tras jurar su cargo ante el Pleno del Congreso en Lima. Jerí prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa "una crisis constante que parece no tener fin", tras haber destituido a la presidenta Dina Boluarte. EFE/ John Reyes Mejía ( John Reyes Mejía / EFE )

José Jerí Oré, prometió en su primer discurso en el cargo empezar a construir las bases de la reconciliación del país, que atraviesa “una crisis constante...

Lo Nuevo