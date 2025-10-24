Idaan inicia segunda fase de desinfección de la red tras la crisis del río La Villa

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacional (IDAAN)</a></b> anunció, este viernes, el inicio de la desinfección de plantas y tuberías en las <b>provincias de Herrera y Los Santos</b> para garantizar el suministro de agua potable, proceso que deberá contar con la aprobación del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud.</a></b><b>La entidad anunció un avance crucial en la solución a la crisis hídrica que afectó a comunidades </b>de las provincias de Herrera y Los Santos, que se abastecen de la planta potabilizadora que toma agua del Río La Villa.El <b><a href="/tag/-/meta/rutilio-villarreal">director ejecutivo, Rutilio Villarreal</a></b>, informó que el IDAAN está listo para iniciar la desinfección de las plantas potabilizadoras y de las tuberías de distribución. Villarreal explicó ante los medios de comunicación que se trata de la fase 2 del proceso de limpieza de las tuberías y la red.El objetivo central de esta acción es claro: garantizar agua apta para el consumo humano a la población de la región de Azuero lo antes posible.